https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858233139.html
"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон
"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон - РИА Новости, 16.03.2023
"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон
Читатели британской газеты Daily Mail засомневались в возможностях Пентагона после заявлений председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:00
2023-03-16T11:00
2023-03-16T11:25
в мире
технологии
черное море
америка
россия
марк милли
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail засомневались в возможностях Пентагона после заявлений председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о намерениях вернуть беспилотник, потерпевший крушение над Черным морем.Многие комментаторы также заметили, что при этом генерал Милли подчеркнул, что технически поднять обломки MQ-9 Reaper будет очень сложно. Британские пользователи посчитали это возможной подготовкой общественности к провалу операции."Полагаю, это означает, что над Черным морем упадет больше беспилотников по 32 миллиона долларов за штуку", — написал Planet3."Сколько-сколько?! Я живу в спальне в доме моей дочери, потому что я не могу позволить себе собственное жилье. А Америка такая говорит "да ладно" о беспилотнике стоимостью 32 миллиона долларов. Отвратительно!" — возмутился Brit Lyn."Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев", — заявил Mustafancul."Можно было бы подумать, что за 32 миллиона долларов у дрона будет парашют и подушки безопасности для плавания, а также возможность самоуничтожения в случае необходимости..." — заметил dube.По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
https://ria.ru/20230316/grem-1858206670.html
https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858195935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, черное море, америка, россия, марк милли, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Черное море, Америка, Россия, Марк Милли, Министерство обороны США
"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон
Читатели Daily Mail усомнились, что США смогут вернуть беспилотник со дна Черного моря
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
засомневались в возможностях Пентагона после заявлений председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о намерениях вернуть беспилотник, потерпевший крушение над Черным морем.
Многие комментаторы также заметили, что при этом генерал Милли подчеркнул, что технически поднять обломки MQ-9 Reaper будет очень сложно. Британские пользователи посчитали это возможной подготовкой общественности к провалу операции.
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"Полагаю, это означает, что над Черным морем упадет больше беспилотников по 32 миллиона долларов за штуку", — написал Planet3.
"Сколько-сколько?! Я живу в спальне в доме моей дочери, потому что я не могу позволить себе собственное жилье. А Америка
такая говорит "да ладно" о беспилотнике стоимостью 32 миллиона долларов. Отвратительно!" — возмутился Brit Lyn.
«
"Максимальная глубина Черного моря 7250 футов. Глубина залегания "Титаника" — 12 600 футов. Максимальная глубина погружения российской подводной лодки 6 608 200 футов. Н-да..." — высказался комментатор с никнеймом Hort.
"Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев", — заявил Mustafancul.
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"Можно было бы подумать, что за 32 миллиона долларов у дрона будет парашют и подушки безопасности для плавания, а также возможность самоуничтожения в случае необходимости..." — заметил dube.
«
"Приятно вам пообщаться со смелыми русскими", — заключил Dono2.
По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем
. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России
в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.
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