https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858233139.html

"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон

"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон - РИА Новости, 16.03.2023

"Приятно пообщаться с русскими": британцы высмеяли попытки США вернуть дрон

Читатели британской газеты Daily Mail засомневались в возможностях Пентагона после заявлений председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:00

2023-03-16T11:00

2023-03-16T11:25

в мире

технологии

черное море

америка

россия

марк милли

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail засомневались в возможностях Пентагона после заявлений председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о намерениях вернуть беспилотник, потерпевший крушение над Черным морем.Многие комментаторы также заметили, что при этом генерал Милли подчеркнул, что технически поднять обломки MQ-9 Reaper будет очень сложно. Британские пользователи посчитали это возможной подготовкой общественности к провалу операции."Полагаю, это означает, что над Черным морем упадет больше беспилотников по 32 миллиона долларов за штуку", — написал Planet3."Сколько-сколько?! Я живу в спальне в доме моей дочери, потому что я не могу позволить себе собственное жилье. А Америка такая говорит "да ладно" о беспилотнике стоимостью 32 миллиона долларов. Отвратительно!" — возмутился Brit Lyn."Единственное, что рухнуло, так это репутация американцев", — заявил Mustafancul."Можно было бы подумать, что за 32 миллиона долларов у дрона будет парашют и подушки безопасности для плавания, а также возможность самоуничтожения в случае необходимости..." — заметил dube.По данным Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Как пояснили в ведомстве, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, из-за чего российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Министерстве обороны.

https://ria.ru/20230316/grem-1858206670.html

https://ria.ru/20230316/ssha-1858220051.html

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858195935.html

черное море

америка

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, черное море, америка, россия, марк милли, министерство обороны сша