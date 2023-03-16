https://ria.ru/20230316/banki-1858391043.html

Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы

Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы - РИА Новости, 16.03.2023

Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы

Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T17:47

2023-03-16T17:47

2023-03-16T17:47

сша

калифорния

экономика

джанет йеллен

министерство финансов сша

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен. На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Как заявила глава минфина, на этой неделе правительство предприняло "решительные и сильные меры для стабилизации (ситуации - ред.) и укрепления общественного доверия". "Могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается устойчивой и американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, где они должны быть, когда они им понадобятся", - сказала глава министерства финансов.

https://ria.ru/20230315/deripaska-1858157213.html

сша

калифорния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, калифорния, экономика, джанет йеллен, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank