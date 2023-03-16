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Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы - РИА Новости, 16.03.2023
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17:47 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/banki-1858391043.html
Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы
Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы - РИА Новости, 16.03.2023
Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы
Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T17:47
2023-03-16T17:47
сша
калифорния
экономика
джанет йеллен
министерство финансов сша
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен. На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Как заявила глава минфина, на этой неделе правительство предприняло "решительные и сильные меры для стабилизации (ситуации - ред.) и укрепления общественного доверия". "Могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается устойчивой и американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, где они должны быть, когда они им понадобятся", - сказала глава министерства финансов.
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сша, калифорния, экономика, джанет йеллен, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
США, Калифорния, Экономика, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы

Минфин США заявил о стабильности американской банковской системы и защищенности вкладов

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Банковская система США стабильна, депозиты вкладчиков не пострадают, заявила в четверг на слушаниях в сенате глава минфина Джанет Йеллен.
На прошлой неделе регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Как заявила глава минфина, на этой неделе правительство предприняло "решительные и сильные меры для стабилизации (ситуации - ред.) и укрепления общественного доверия".
"Могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается устойчивой и американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, где они должны быть, когда они им понадобятся", - сказала глава министерства финансов.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Дерипаска назвал негативные последствия "агонии" финансовой системы США
15 марта, 21:34
 
СШАКалифорнияЭкономикаДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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