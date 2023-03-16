https://ria.ru/20230316/bank-1858452177.html

США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер

США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер - РИА Новости, 16.03.2023

США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер

США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:13

2023-03-16T22:13

2023-03-16T22:13

экономика

швейцария

сша

карин жан-пьер

credit suisse

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. США, по словам Жан-Пьер, приветствуют решение швейцарских властей предоставить дополнительную ликвидность банку. "Я бы переадресовала вас в министерство финансов. Они находятся в тесном контакте с швейцарскими коллегами по поводу это конкретного вопроса в конкретном банке", - сказала она. ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).

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экономика, швейцария, сша, карин жан-пьер, credit suisse , в мире