https://ria.ru/20230316/bank-1858452177.html
США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер
США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер - РИА Новости, 16.03.2023
США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер
США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:13
2023-03-16T22:13
2023-03-16T22:13
экономика
швейцария
сша
карин жан-пьер
credit suisse
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. США, по словам Жан-Пьер, приветствуют решение швейцарских властей предоставить дополнительную ликвидность банку. "Я бы переадресовала вас в министерство финансов. Они находятся в тесном контакте с швейцарскими коллегами по поводу это конкретного вопроса в конкретном банке", - сказала она. ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
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экономика, швейцария, сша, карин жан-пьер, credit suisse , в мире
Экономика, Швейцария, США, Карин Жан-Пьер, Credit Suisse , В мире
США считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер
В Белом доме считают, что проблемы банка Credit Suisse носят изолированный характер
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США находятся в контакте с Швейцарией по поводу проблем банка Credit Suisse, но считают, что они носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"На данный момент мы рассматривает то, что происходит с, как изолированную проблему. Его проблемы не связаны текущей экономической ситуацией, текущим экономическим климатом", - сказала она на брифинге для журналистов.
США, по словам Жан-Пьер, приветствуют решение швейцарских властей предоставить дополнительную ликвидность банку. "Я бы переадресовала вас в министерство финансов. Они находятся в тесном контакте с швейцарскими коллегами по поводу это конкретного вопроса в конкретном банке", - сказала она.
ЦБ Швейцарии и финансовый регулятор FINMA ранее заявили, что Credit Suisse, стоимость акций которого обвалилась на четверть по итогам среды, соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, а при необходимости центробанк предоставит ему ликвидность. После этого Credit Suisse заявил, что займет у ЦБ до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов).
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