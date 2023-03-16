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Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями
Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями - РИА Новости, 16.03.2023
Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями
Жители Украины обмануты собственными властями и должны избавиться от нацистского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал верховный атаман общероссийской РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:06
2023-03-16T20:06
2023-03-16T20:06
российское казачество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Жители Украины обмануты собственными властями и должны избавиться от нацистского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов."Братья, проснитесь! Настала пора скинуть наркоманов и предателей на Банковой! Обрубить щупальца коварных "друзей", обладающих реальной властью. В ваших руках оружие. Обратите его против подлинных врагов. Против палачей и карателей. Против циничной гнили и пены, отравляющей Украину. Вы не потомки бесславных галичан, у нас с вами общая История, выбирайте правильную сторону", – отметил верховный атаман СКВРиЗ.Также Николай Дьяконов отметил, что украинцев гонят с маниакальным упорством на заклание во имя чужих интересов. При этом он отметил, что россияне и украинцы остаются братскими народами, и призвал украинцев не забывать об этом.Помните! Ваше место – в наших рядах. Мы с вами – одной крови!" – отметил верховный атаман СКВРиЗ.
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российское казачество, россия, украина
Российское казачество, Российское казачество, Россия, Украина
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Жители Украины обмануты собственными властями и должны избавиться от нацистского режима. Об этом в своем телеграм-канале
написал верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов.
"Братья, проснитесь! Настала пора скинуть наркоманов и предателей на Банковой! Обрубить щупальца коварных "друзей", обладающих реальной властью. В ваших руках оружие. Обратите его против подлинных врагов. Против палачей и карателей. Против циничной гнили и пены, отравляющей Украину. Вы не потомки бесславных галичан, у нас с вами общая История, выбирайте правильную сторону", – отметил верховный атаман СКВРиЗ.
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Также Николай Дьяконов отметил, что украинцев гонят с маниакальным упорством на заклание во имя чужих интересов. При этом он отметил, что россияне и украинцы остаются братскими народами, и призвал украинцев не забывать об этом.
«
"Ваши жизни нам гораздо ценнее, чем вашим так называемым лидерам. Мы испытываем настоящую боль от происходящего. Каждый выстрел болью отдается в груди. Каждая смерть – общая трагедия. Каждая жизнь бесценна.
Помните! Ваше место – в наших рядах. Мы с вами – одной крови!" – отметил верховный атаман СКВРиЗ.