https://ria.ru/20230316/ataman-1858430870.html

Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями

Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями - РИА Новости, 16.03.2023

Верховный атаман СКВРиЗ: украинцы обмануты собственными властями

Жители Украины обмануты собственными властями и должны избавиться от нацистского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал верховный атаман общероссийской РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:06

2023-03-16T20:06

2023-03-16T20:06

российское казачество

российское казачество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Жители Украины обмануты собственными властями и должны избавиться от нацистского режима. Об этом в своем телеграм-канале написал верховный атаман общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов."Братья, проснитесь! Настала пора скинуть наркоманов и предателей на Банковой! Обрубить щупальца коварных "друзей", обладающих реальной властью. В ваших руках оружие. Обратите его против подлинных врагов. Против палачей и карателей. Против циничной гнили и пены, отравляющей Украину. Вы не потомки бесславных галичан, у нас с вами общая История, выбирайте правильную сторону", – отметил верховный атаман СКВРиЗ.Также Николай Дьяконов отметил, что украинцев гонят с маниакальным упорством на заклание во имя чужих интересов. При этом он отметил, что россияне и украинцы остаются братскими народами, и призвал украинцев не забывать об этом.Помните! Ваше место – в наших рядах. Мы с вами – одной крови!" – отметил верховный атаман СКВРиЗ.

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российское казачество, россия, украина