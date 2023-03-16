https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html

Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов

Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 16.03.2023

Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов

Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T05:07

2023-03-16T05:07

2023-03-16T08:43

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма."В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также боевой склад с боеприпасами националистов", — сказал он.Кроме того, на Авдеевском направлении бойцы первого армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации украинских солдат. Координаты передали на командный пункт, после чего цель уничтожили вертолеты армейской авиации, добавил Бигма.Марьинка — юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении.

https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html

https://ria.ru/20230315/zaliznyanskoe-1858016380.html

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Российские артиллеристы об уничтожении украинских САУ "Гвоздика" Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Бигма 2023-03-16T05:07 true PT0M28S

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