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Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.03.2023 (обновлено: 08:43 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/artilleriya-1858186376.html
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 16.03.2023
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов
Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T05:07
2023-03-16T08:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма."В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также боевой склад с боеприпасами националистов", — сказал он.Кроме того, на Авдеевском направлении бойцы первого армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации украинских солдат. Координаты передали на командный пункт, после чего цель уничтожили вертолеты армейской авиации, добавил Бигма.Марьинка — юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении.
https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html
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7 495 645-6601
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Российские артиллеристы об уничтожении украинских САУ "Гвоздика"
Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Бигма
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донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире
Артиллеристы уничтожили в районе Марьинки украинский склад боеприпасов

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и позиции САУ "Гвоздика" в ДНР

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции украинских САУ и склад боеприпасов в районе Марьинки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"В районе населенного пункта Марьинка расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также боевой склад с боеприпасами националистов", — сказал он.
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Кроме того, на Авдеевском направлении бойцы первого армейского корпуса при помощи разведывательных средств и тепловизоров выявили временное место дислокации украинских солдат. Координаты передали на командный пункт, после чего цель уничтожили вертолеты армейской авиации, добавил Бигма.
Марьинка — юго-западный пригород Донецка, в селе идут кровопролитные бои. Именно оттуда регулярно идут обстрелы столицы ДНР. Это один из основных украинских укрепрайонов на Донецком направлении.
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