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Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск
Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск
Ситуация с качеством дорог и поставками вооружения в Артемовске остается критически сложной, заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:43
2023-03-16T10:43
2023-03-16T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация с качеством дорог и поставками вооружения в Артемовске остается критически сложной, заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Ирина Рыбакова в эфире телеканала "Рада". Во вторник в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск
93-я бригада ВСУ назвала ситуацию с поставками оружия в Артемовск критически сложной