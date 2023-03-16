https://ria.ru/20230316/artemovsk-1858227782.html

Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск

Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские войска пожаловались на сложность поставок оружия в Артемовск

Ситуация с качеством дорог и поставками вооружения в Артемовске остается критически сложной, заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:43

2023-03-16T10:43

2023-03-16T11:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация с качеством дорог и поставками вооружения в Артемовске остается критически сложной, заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Ирина Рыбакова в эфире телеканала "Рада". Во вторник в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр