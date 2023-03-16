https://ria.ru/20230316/arktika-1858190739.html

В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике

В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике - РИА Новости, 16.03.2023

В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике

Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:11

2023-03-16T07:11

2023-03-16T07:11

арктика

москва

сша

николай корчунов

арктический совет

нато

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.Как сообщило издание Military Times, национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО."Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", - сказал дипломат.Ранее Корчунов отмечал, что Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран.

https://ria.ru/20230217/arktika-1852664009.html

арктика

москва

сша

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арктика, москва, сша, николай корчунов, арктический совет, нато