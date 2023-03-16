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В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике - РИА Новости, 16.03.2023
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07:11 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/arktika-1858190739.html
В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике
В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике - РИА Новости, 16.03.2023
В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике
Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:11
2023-03-16T07:11
арктика
москва
сша
николай корчунов
арктический совет
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.Как сообщило издание Military Times, национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО."Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", - сказал дипломат.Ранее Корчунов отмечал, что Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран.
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арктика, москва, сша, николай корчунов, арктический совет, нато
Арктика, Москва, США, Николай Корчунов, Арктический совет, НАТО
В МИД прокомментировали данные о подготовке США к конфликтам в Арктике

МИД: Москва насторожена данными о подготовке США к конфликтам с Россией и КНР в Арктике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва насторожена появляющимися в СМИ данными о том, что США готовятся к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, заявил РИА Новости председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
Как сообщило издание Military Times, национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО.
"Конечно, эта риторика не может не вызывать у нас настороженности. Мы видим, что речь идет о военном освоении региона. Мы обеспокоены этим, поскольку в Арктике нет проблем, требующих военного решения", - сказал дипломат.
Ранее Корчунов отмечал, что Москва с настороженностью восприняла новую стратегию США по развитию в Арктике, особенно беспокоит, что Вашингтон закладывает в основу документа противодействие и сдерживание других стран.
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АрктикаМоскваСШАНиколай КорчуновАрктический советНАТО
 
 
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