https://ria.ru/20230316/aktsii-1858363190.html
Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний
Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 16.03.2023
Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до июня принять меры для стимулирования размещения акций высокотехнологичными компаниями, в том числе... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:46
2023-03-16T16:46
2023-03-16T16:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до июня принять меры для стимулирования размещения акций высокотехнологичными компаниями, в том числе налоговые льготы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять решения, стимулирующие размещение акций быстрорастущих высокотехнологичных компаний на внутреннем финансовом рынке, включая предоставление налоговых льгот как компаниям-эмитентам, так и покупателям таких акций при их первичном размещении", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20230315/yandeks-1858171374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний
Путин поручил стимулировать размещение акций высокотехнологичными компаниями