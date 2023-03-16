https://ria.ru/20230316/aktsii-1858363190.html

Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний

Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний - РИА Новости, 16.03.2023

Путин поручил разработать льготы для высокотехнологичных компаний

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до июня принять меры для стимулирования размещения акций высокотехнологичными компаниями, в том числе... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:46

2023-03-16T16:46

2023-03-16T16:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ до июня принять меры для стимулирования размещения акций высокотехнологичными компаниями, в том числе налоговые льготы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: принять решения, стимулирующие размещение акций быстрорастущих высокотехнологичных компаний на внутреннем финансовом рынке, включая предоставление налоговых льгот как компаниям-эмитентам, так и покупателям таких акций при их первичном размещении", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 1 июня 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20230315/yandeks-1858171374.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин