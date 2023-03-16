https://ria.ru/20230316/aktivy-1858459556.html
Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов
Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов - РИА Новости, 16.03.2023
Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов
Посол США в Берне Скотт Миллер считает, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T23:28
2023-03-16T23:28
2023-03-16T23:28
экономика
швейцария
берн (кантон)
украина
credit suisse
в мире
сша
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Посол США в Берне Скотт Миллер считает, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). "Мы уже обратили внимание на то, что власти заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,75 миллиарда швейцарских франков. Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов", - заявил Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. Американский посол добавил, что необходимо найти как можно больше российских активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать, чтобы предоставить их Украине для восстановления. "Но для этого необходимы международные координационные соглашения. Я надеюсь, что нам как международному сообществу удастся достичь этого", - сказал Миллер. Ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств. В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.
https://ria.ru/20230314/aktivy-1857812212.html
https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, швейцария, берн (кантон), украина, credit suisse , в мире, сша, санкции в отношении россии, санкции
Экономика, Швейцария, Берн (кантон), Украина, Credit Suisse , В мире, США, Санкции в отношении России, Санкции
Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов
Посол США: Швейцария могла бы заблокировать еще сто миллиардов долларов российских активов
ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Посол США в Берне Скотт Миллер считает, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов.
Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ
с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse
заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).
МИД Британии назвал конфискацию замороженных российских активов непростой
"Мы уже обратили внимание на то, что власти заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,75 миллиарда швейцарских франков. Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов", - заявил Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
Американский посол добавил, что необходимо найти как можно больше российских активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать, чтобы предоставить их Украине
для восстановления.
"Но для этого необходимы международные координационные соглашения. Я надеюсь, что нам как международному сообществу удастся достичь этого", - сказал Миллер.
Ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств.
В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.
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