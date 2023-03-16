https://ria.ru/20230316/aktivy-1858459556.html

Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов

Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов - РИА Новости, 16.03.2023

Посол США считает, что Швейцария заблокировала мало российских активов

Посол США в Берне Скотт Миллер считает, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T23:28

2023-03-16T23:28

2023-03-16T23:28

экономика

швейцария

берн (кантон)

украина

credit suisse

в мире

сша

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 16 мар - РИА Новости. Посол США в Берне Скотт Миллер считает, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). "Мы уже обратили внимание на то, что власти заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,75 миллиарда швейцарских франков. Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов", - заявил Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung. Американский посол добавил, что необходимо найти как можно больше российских активов, заморозить их и, если необходимо, конфисковать, чтобы предоставить их Украине для восстановления. "Но для этого необходимы международные координационные соглашения. Я надеюсь, что нам как международному сообществу удастся достичь этого", - сказал Миллер. Ранее швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств. В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.

https://ria.ru/20230314/aktivy-1857812212.html

https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html

швейцария

берн (кантон)

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, швейцария, берн (кантон), украина, credit suisse , в мире, сша, санкции в отношении россии, санкции