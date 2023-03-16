Рейтинг@Mail.ru
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/aksenov-1858242082.html
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:33
2023-03-16T11:33
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. "Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки (снайперская винтовка Лобаева - ред.)", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". При этом глава республики подчеркнул, что благодаря высокому качеству снайперской винтовки смог поразить мишень на расстоянии километра. "Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f1c76241ce48b53e71f97d181bbeab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, россия
Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым, Россия
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку

Глава Крыма Аксенов сообщил, что еженедельно выделяет время для военной подготовки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки.
"Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки (снайперская винтовка Лобаева - ред.)", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
При этом глава республики подчеркнул, что благодаря высокому качеству снайперской винтовки смог поразить мишень на расстоянии километра. "Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия", - подчеркнул Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
26 сентября 2022, 15:35
 
Сергей Аксенов (политик)БезопасностьРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала