https://ria.ru/20230316/aksenov-1858242082.html

Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку

Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку - РИА Новости, 16.03.2023

Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:33

2023-03-16T11:33

2023-03-16T11:33

сергей аксенов (политик)

безопасность

республика крым

россия

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СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. "Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки (снайперская винтовка Лобаева - ред.)", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". При этом глава республики подчеркнул, что благодаря высокому качеству снайперской винтовки смог поразить мишень на расстоянии километра. "Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html

республика крым

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Кирилл Волков

сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, россия