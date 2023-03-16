https://ria.ru/20230316/aksenov-1858242082.html
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку - РИА Новости, 16.03.2023
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:33
2023-03-16T11:33
2023-03-16T11:33
сергей аксенов (политик)
безопасность
республика крым
россия
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СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки. "Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки (снайперская винтовка Лобаева - ред.)", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". При этом глава республики подчеркнул, что благодаря высокому качеству снайперской винтовки смог поразить мишень на расстоянии километра. "Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), безопасность, республика крым, россия
Сергей Аксенов (политик), Безопасность, Республика Крым, Россия
Глава Крыма рассказал, как проходит военную подготовку
Глава Крыма Аксенов сообщил, что еженедельно выделяет время для военной подготовки
СИМЕФРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что еженедельно выделяет время для прохождения военной подготовки.
"Я каждую субботу стреляю. Прохожу все время инструктаж. Время не теряю. Выезжали на полигон, с миномета стреляли, с оптики, лобаевской винтовки (снайперская винтовка Лобаева - ред.)", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
При этом глава республики подчеркнул, что благодаря высокому качеству снайперской винтовки смог поразить мишень на расстоянии километра. "Это не мое мастерство, а качество произведенного оружия", - подчеркнул Аксенов.
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист