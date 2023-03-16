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Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру" - РИА Новости, 16.03.2023
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18:47 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/afrika-1858414416.html
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру" - РИА Новости, 16.03.2023
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"
Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:47
2023-03-16T18:47
в мире
сша
африка
министерство обороны сша
россия
чвк "вагнер"
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы "Вагнер", заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. "На недавние военные перевороты США ответили введением ограничений, которые препятствуют взаимодействию с африканским командованием США, вынуждая эти военные режимы увеличивать свою зависимость от "Вагнера", - сказал он на слушаниях в конгрессе. Генерал предостерег африканские страны от сотрудничества с группой "Вагнер", которая в США признана транснациональной преступной организацией.
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в мире, сша, африка, министерство обороны сша, россия, чвк "вагнер"
В мире, США, Африка, Министерство обороны США, Россия, ЧВК "Вагнер"
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"

Американский генерал Лэнгли: США сами добились роста зависимости Африки от "Вагнера"

© AP Photo / Sophie GarciaСторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы "Вагнер", заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли.
"На недавние военные перевороты США ответили введением ограничений, которые препятствуют взаимодействию с африканским командованием США, вынуждая эти военные режимы увеличивать свою зависимость от "Вагнера", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
Генерал предостерег африканские страны от сотрудничества с группой "Вагнер", которая в США признана транснациональной преступной организацией.
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В миреСШААфрикаМинистерство обороны СШАРоссияЧВК "Вагнер"
 
 
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