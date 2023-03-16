https://ria.ru/20230316/afrika-1858414416.html

Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"

Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру" - РИА Новости, 16.03.2023

Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"

Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:47

2023-03-16T18:47

2023-03-16T18:47

в мире

сша

африка

министерство обороны сша

россия

чвк "вагнер"

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы "Вагнер", заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. "На недавние военные перевороты США ответили введением ограничений, которые препятствуют взаимодействию с африканским командованием США, вынуждая эти военные режимы увеличивать свою зависимость от "Вагнера", - сказал он на слушаниях в конгрессе. Генерал предостерег африканские страны от сотрудничества с группой "Вагнер", которая в США признана транснациональной преступной организацией.

https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

сша

африка

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, африка, министерство обороны сша, россия, чвк "вагнер"