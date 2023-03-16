https://ria.ru/20230316/afrika-1858414416.html
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру" - РИА Новости, 16.03.2023
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"
Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:47
2023-03-16T18:47
2023-03-16T18:47
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африка
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чвк "вагнер"
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы "Вагнер", заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли. "На недавние военные перевороты США ответили введением ограничений, которые препятствуют взаимодействию с африканским командованием США, вынуждая эти военные режимы увеличивать свою зависимость от "Вагнера", - сказал он на слушаниях в конгрессе. Генерал предостерег африканские страны от сотрудничества с группой "Вагнер", которая в США признана транснациональной преступной организацией.
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, африка, министерство обороны сша, россия, чвк "вагнер"
В мире, США, Африка, Министерство обороны США, Россия, ЧВК "Вагнер"
Американский генерал заявил, что США сами подталкивают Африку к "Вагнеру"
Американский генерал Лэнгли: США сами добились роста зависимости Африки от "Вагнера"
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Ограничения, которые ввели США на сотрудничество с рядом стран Африки после произошедших там переворотов, привели к росту их зависимости от российской группы "Вагнер", заявил глава африканского командования Пентагона Майкл Лэнгли.
"На недавние военные перевороты США ответили введением ограничений, которые препятствуют взаимодействию с африканским командованием США, вынуждая эти военные режимы увеличивать свою зависимость от "Вагнера", - сказал он на слушаниях в конгрессе.
Генерал предостерег африканские страны от сотрудничества с группой "Вагнер", которая в США признана транснациональной преступной организацией.
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