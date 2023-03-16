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Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.03.2023
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Липецкая область
 
10:54 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/adaptatsiya-1858231008.html
Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий
Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.03.2023
Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий
Две некоммерческие общественные организации Липецкой области займутся социальной адаптацией ветеранов боевых действий, из областного бюджета на это выделено... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:54
2023-03-16T10:54
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Две некоммерческие общественные организации Липецкой области займутся социальной адаптацией ветеранов боевых действий, из областного бюджета на это выделено более одного миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, подписание соглашений о предоставлении субсидии на реализацию данных социальных проектов состоялось накануне. Деньги получили Липецкая региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны" и Липецкая областная общественная организация поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий "Ветеранское братство".Артамонов отметил, что у этих организаций большой опыт в реабилитации и социальной интеграции ветеранов. Они не первый год получают поддержку из областного бюджета и содействуют в решении различных проблем военных."Сейчас большое внимание уделяется участникам спецоперации и их семьям. Эти граждане защищают рубежи нашей Родины и достойны, чтобы общество было им благодарно", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Две некоммерческие общественные организации Липецкой области займутся социальной адаптацией ветеранов боевых действий, из областного бюджета на это выделено более одного миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, подписание соглашений о предоставлении субсидии на реализацию данных социальных проектов состоялось накануне. Деньги получили Липецкая региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны" и Липецкая областная общественная организация поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий "Ветеранское братство".
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным
2 марта, 15:52
Артамонов отметил, что у этих организаций большой опыт в реабилитации и социальной интеграции ветеранов. Они не первый год получают поддержку из областного бюджета и содействуют в решении различных проблем военных.
"Сейчас большое внимание уделяется участникам спецоперации и их семьям. Эти граждане защищают рубежи нашей Родины и достойны, чтобы общество было им благодарно", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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