https://ria.ru/20230316/adaptatsiya-1858231008.html

Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий

Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.03.2023

Липецк выделил более 1 млн рублей на адаптацию ветеранов боевых действий

Две некоммерческие общественные организации Липецкой области займутся социальной адаптацией ветеранов боевых действий, из областного бюджета на это выделено... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:54

2023-03-16T10:54

2023-03-16T10:54

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Две некоммерческие общественные организации Липецкой области займутся социальной адаптацией ветеранов боевых действий, из областного бюджета на это выделено более одного миллиона рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, подписание соглашений о предоставлении субсидии на реализацию данных социальных проектов состоялось накануне. Деньги получили Липецкая региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инвалиды войны" и Липецкая областная общественная организация поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий "Ветеранское братство".Артамонов отметил, что у этих организаций большой опыт в реабилитации и социальной интеграции ветеранов. Они не первый год получают поддержку из областного бюджета и содействуют в решении различных проблем военных."Сейчас большое внимание уделяется участникам спецоперации и их семьям. Эти граждане защищают рубежи нашей Родины и достойны, чтобы общество было им благодарно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html

липецк

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Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов