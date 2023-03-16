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Черноморские курорты России и Абхазию свяжет туристический поезд
Черноморские курорты России и Абхазию свяжет туристический поезд - РИА Новости, 16.03.2023
Черноморские курорты России и Абхазию свяжет туристический поезд
С 29 апреля возобновит движение туристический поезд "Сочи", который будет отправляться из Туапсе, останавливаться в Сочи и прибывать в Гагру, сообщает сайт РЖД. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:26
2023-03-16T12:26
2023-03-16T12:26
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. С 29 апреля возобновит движение туристический поезд "Сочи", который будет отправляться из Туапсе, останавливаться в Сочи и прибывать в Гагру, сообщает сайт РЖД. Состав станет курсировать до ноябрьских праздников ежедневно, кроме вторников. Отправление из Туапсе – в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибытие в Гагру – в 09:45. Обратно поезд выезжает в 19:25, делает остановку в Сочи в 22:40 и окажется в Туапсе в 01:05.По средам отправление в Абхазию запланировано от железнодорожного вокзала Сочи, а не из Туапсе.В РЖД отмечают уникальный дизайн вагонов – в стилистике 80-х годов прошлого века. При этом "начинка" состава полностью соответствует современным требованиям комфорта в пути следования. Вагоны оснащены санитарными комнатами, кондиционерами, индивидуальными розетками.
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новости - туризм
Черноморские курорты России и Абхазию свяжет туристический поезд
РЖД: черноморские курорты России и Абхазию с 29 апреля свяжет туристический ретропоезд
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
С 29 апреля возобновит движение туристический поезд "Сочи", который будет отправляться из Туапсе, останавливаться в Сочи и прибывать в Гагру, сообщает
сайт РЖД.
Состав станет курсировать до ноябрьских праздников ежедневно, кроме вторников. Отправление из Туапсе – в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибытие в Гагру – в 09:45. Обратно поезд выезжает в 19:25, делает остановку в Сочи в 22:40 и окажется в Туапсе в 01:05.
По средам отправление в Абхазию запланировано от железнодорожного вокзала Сочи, а не из Туапсе.
В РЖД отмечают уникальный дизайн вагонов – в стилистике 80-х годов прошлого века. При этом "начинка" состава полностью соответствует современным требованиям комфорта в пути следования. Вагоны оснащены санитарными комнатами, кондиционерами, индивидуальными розетками.
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