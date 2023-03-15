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Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого

Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого - РИА Новости, 15.03.2023

Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого

Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:51

2023-03-15T18:51

2023-03-15T18:51

в мире

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лион

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в коммуне Лашапель. "Сам подозреваемый, которого пришли задерживать жандармы, погиб", - сказал прокурор. По данным прокуратуры, 38-летний погибший имел криминальное прошлое и был на испытательном сроке. Правоохранители пришли в его дом из-за угроз в адрес тюремных сотрудников. Взрыв полностью уничтожил крышу дома. Два сотрудника жандармерии были доставлены в больницу Лиона на вертолетах, еще один госпитализирован в коммуне Клермон-Ферран. Три других стража порядка, которые вытаскивали из-под обломков своих товарищей получили легкие ранения.

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в мире, франция, лион