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Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого - РИА Новости, 15.03.2023
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18:51 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/zhandarm-1858124286.html
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого - РИА Новости, 15.03.2023
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого
Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:51
2023-03-15T18:51
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в коммуне Лашапель. "Сам подозреваемый, которого пришли задерживать жандармы, погиб", - сказал прокурор. По данным прокуратуры, 38-летний погибший имел криминальное прошлое и был на испытательном сроке. Правоохранители пришли в его дом из-за угроз в адрес тюремных сотрудников. Взрыв полностью уничтожил крышу дома. Два сотрудника жандармерии были доставлены в больницу Лиона на вертолетах, еще один госпитализирован в коммуне Клермон-Ферран. Три других стража порядка, которые вытаскивали из-под обломков своих товарищей получили легкие ранения.
https://ria.ru/20230210/strelba-1851313132.html
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в мире, франция, лион
В мире, Франция, Лион
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого

Во Франции трое жандармов получили тяжелые ранения при взрыве в доме подозреваемого

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в коммуне Лашапель.
"Сам подозреваемый, которого пришли задерживать жандармы, погиб", - сказал прокурор.
По данным прокуратуры, 38-летний погибший имел криминальное прошлое и был на испытательном сроке. Правоохранители пришли в его дом из-за угроз в адрес тюремных сотрудников.
Взрыв полностью уничтожил крышу дома. Два сотрудника жандармерии были доставлены в больницу Лиона на вертолетах, еще один госпитализирован в коммуне Клермон-Ферран. Три других стража порядка, которые вытаскивали из-под обломков своих товарищей получили легкие ранения.
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