https://ria.ru/20230315/zhandarm-1858124286.html
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого - РИА Новости, 15.03.2023
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого
Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:51
2023-03-15T18:51
2023-03-15T18:51
в мире
франция
лион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Три жандарма во Франции получили тяжелые ранения в результате взрыва в доме подозреваемого, которого они явились задерживать, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел в коммуне Лашапель. "Сам подозреваемый, которого пришли задерживать жандармы, погиб", - сказал прокурор. По данным прокуратуры, 38-летний погибший имел криминальное прошлое и был на испытательном сроке. Правоохранители пришли в его дом из-за угроз в адрес тюремных сотрудников. Взрыв полностью уничтожил крышу дома. Два сотрудника жандармерии были доставлены в больницу Лиона на вертолетах, еще один госпитализирован в коммуне Клермон-Ферран. Три других стража порядка, которые вытаскивали из-под обломков своих товарищей получили легкие ранения.
https://ria.ru/20230210/strelba-1851313132.html
франция
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae29d981833775e80cd365524d604827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, лион
Во Франции трое жандармов получили ранения при взрыве в доме подозреваемого
Во Франции трое жандармов получили тяжелые ранения при взрыве в доме подозреваемого