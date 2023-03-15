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Ефимов: семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ - РИА Новости, 15.03.2023
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09:10 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/zelenograd-1857938067.html
Ефимов: семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ
Ефимов: семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ - РИА Новости, 15.03.2023
Ефимов: семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ
Около 7 тысяч рабочих мест получит город после реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков бывших промзон в Зеленограде,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:10
2023-03-15T09:10
экономика
зеленоград
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Около 7 тысяч рабочих мест получит город после реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков бывших промзон в Зеленограде, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Реализация двух проектов КРТ в Зеленограде позволит создать семь тысяч рабочих мест. Из них две тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны "Алабушево", еще пять тысяч – в результате реорганизации бывшей промзоны "Малино". Инвестиции в проекты составят 37 миллиардов рублей. Всего на этих участках планируется возвести почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Реорганизацию участка бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров начал городской оператор "ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь планируется построить почти более 195 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 85 тысяч – общественно деловые, а 110 тысяч квадратных метров – производственные объекты.В свою очередь, редевелопмент участка площадью 17,7 гектара в бывшей промзоне "Малино" смогут провести или владельцы расположенной сейчас там недвижимости, или городской оператор, или инвестор, привлеченный по результатам торгов. Здесь могут возвести около 364 тысяч квадратных метров недвижимости: 168 тысяч – жилой (часть – по программе реновации) и 196 тысяч общественно деловой.Также на месте бывших промзон появятся отраслевой колледж, здание дополнительного образования, спорткомплекс, школа и детский сад, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
https://ria.ru/20230306/moskva-1856054520.html
https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html
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экономика, зеленоград, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Экономика, Зеленоград, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Около 7 тысяч рабочих мест получит город после реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков бывших промзон в Зеленограде, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Реализация двух проектов КРТ в Зеленограде позволит создать семь тысяч рабочих мест. Из них две тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны "Алабушево", еще пять тысяч – в результате реорганизации бывшей промзоны "Малино". Инвестиции в проекты составят 37 миллиардов рублей. Всего на этих участках планируется возвести почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости", - уточнил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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6 марта, 09:10
Реорганизацию участка бывшей промзоны "Алабушево" площадью более 10 гектаров начал городской оператор "ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь планируется построить почти более 195 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 85 тысяч – общественно деловые, а 110 тысяч квадратных метров – производственные объекты.
В свою очередь, редевелопмент участка площадью 17,7 гектара в бывшей промзоне "Малино" смогут провести или владельцы расположенной сейчас там недвижимости, или городской оператор, или инвестор, привлеченный по результатам торгов. Здесь могут возвести около 364 тысяч квадратных метров недвижимости: 168 тысяч – жилой (часть – по программе реновации) и 196 тысяч общественно деловой.
Также на месте бывших промзон появятся отраслевой колледж, здание дополнительного образования, спорткомплекс, школа и детский сад, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
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ЭкономикаЗеленоградМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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