Рейтинг@Mail.ru
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 15.03.2023 (обновлено: 15:16 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zaliznyanskoe-1858016380.html
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское - РИА Новости, 15.03.2023
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское
Бойцы "Группы Вагнера" установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:32
2023-03-15T15:16
специальная военная операция на украине
артемовский
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ee3f14f9c1724f08cbb326547530329.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы, связывающей этот город со Славянском на подконтрольной Киеву территории ДНР.Сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, теряя технику и неся людские потери из-за весенней распутицы. По его словам, российские военные занимают примерно половину города.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
артемовский
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_781b853751b5f1b2e4d2754ed8e21621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовский, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, В мире, Украина
Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское

Глава "Вагнера" Пригожин заявил о взятии под контроль села Зализнянское под Артемовском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.
«
"Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)", — приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы, связывающей этот город со Славянском на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, теряя технику и неся людские потери из-за весенней распутицы. По его словам, российские военные занимают примерно половину города.
Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала