https://ria.ru/20230315/zaliznyanskoe-1858016380.html

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское - РИА Новости, 15.03.2023

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское

Бойцы "Группы Вагнера" установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:32

2023-03-15T13:32

2023-03-15T15:16

специальная военная операция на украине

артемовский

в мире

украина

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Бойцы "Группы Вагнера" установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы, связывающей этот город со Славянском на подконтрольной Киеву территории ДНР.Сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам, теряя технику и неся людские потери из-за весенней распутицы. По его словам, российские военные занимают примерно половину города.Накануне в офисе Зеленского сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

артемовский

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовский, в мире, украина