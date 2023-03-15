https://ria.ru/20230315/zakonotvorchestvo-1858127821.html

Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД

Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД - РИА Новости, 15.03.2023

Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД

Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста, сообщил журналистам источник в аппарате Госдумы. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:01

2023-03-15T19:01

2023-03-15T19:04

госдума рф

россия

андрей картаполов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста, сообщил журналистам источник в аппарате Госдумы.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном повышении призывного возраста", - сказал собеседник.Собеседник отметил, что комитет ГД по обороне будет собирать отзывы и предложения на законопроект до 15 апреля.Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20230209/vuz-1850860486.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия, андрей картаполов