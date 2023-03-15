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Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД - РИА Новости, 15.03.2023
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19:01 15.03.2023 (обновлено: 19:04 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zakonotvorchestvo-1858127821.html
Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД
Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД - РИА Новости, 15.03.2023
Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД
Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста, сообщил журналистам источник в аппарате Госдумы. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:01
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госдума рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста, сообщил журналистам источник в аппарате Госдумы.В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года."Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном повышении призывного возраста", - сказал собеседник.Собеседник отметил, что комитет ГД по обороне будет собирать отзывы и предложения на законопроект до 15 апреля.Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
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госдума рф, россия, андрей картаполов
Госдума РФ, Россия, Андрей Картаполов
Источник: проект о возрасте призыва включили в программу весенней сессии ГД

Совет Госдумы включил проект о повышении призывного возраста в программу весенней сессии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПеред пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию проект о поэтапном повышении призывного возраста, сообщил журналистам источник в аппарате Госдумы.
В Госдуму был внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, он предусматривает переходный период до 2026 года.
"Совет Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном повышении призывного возраста", - сказал собеседник.
Собеседник отметил, что комитет ГД по обороне будет собирать отзывы и предложения на законопроект до 15 апреля.
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил РИА Новости, что Госдума может принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года в весеннюю сессию.
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