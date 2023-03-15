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Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски - РИА Новости, 15.03.2023
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10:03 15.03.2023 (обновлено: 11:21 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zakharova-1857947248.html
Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски
Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски - РИА Новости, 15.03.2023
Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:03
2023-03-15T11:21
политика
россия
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мария захарова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на заседании Совета безопасности ООН заговорил на русском языке, пытаясь доказать, что Лондон не продвигает русофобию. Экерсли на заседании Совбеза всемирной организации, в частности, сказал по-русски, что британцы не русофобы и две страны "вместе сражались в двух мировых войнах" и имеют между собой "исторические отношения". Дипломат назвала "абсолютно бесполезными" такие заходы британских дипломатов."Мне нужно напоминать о том, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв нашей границы в Черном море? Мне нужно напоминать о заявлениях Министра обороны, министра иностранных дел Британии, которые говорили о необходимости нанесения нам стратегического поражения? &lt;...&gt; Мне нужно говорить о санкциях, которые Британия не просто ввела в отношении нашей страны, а была одним из разработчиков, одним из активистов по их введению?" — отметила она. По словам Захаровой, в настоящее время эта "глупая игра" не возымеет желаемого эффекта для ее инициаторов, поскольку российская сторона хорошо знает ее причины и цели. "Мы знаем, что это все ложное, хорошо выработанное в недрах людей, которые, к сожалению, плохо образованы и полагают, что мы это все забыли", — заключила официальный представитель МИД.В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах.Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html
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политика, россия, великобритания, мария захарова, оон
Политика, Россия, Великобритания, Мария Захарова, ООН
Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Захарова напомнила о политике Лондона заговорившему по-русски представителю Британии в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на заседании Совета безопасности ООН заговорил на русском языке, пытаясь доказать, что Лондон не продвигает русофобию.
Экерсли на заседании Совбеза всемирной организации, в частности, сказал по-русски, что британцы не русофобы и две страны "вместе сражались в двух мировых войнах" и имеют между собой "исторические отношения".
«
"Это невозможно слушать. Они, видимо, считают, что этот низкий уровень британского образования, который они получили, — что такой же уровень у всех", — сказала Захарова в эфире Sputnik.
Дипломат назвала "абсолютно бесполезными" такие заходы британских дипломатов.
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"Мне нужно напоминать о том, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв нашей границы в Черном море? Мне нужно напоминать о заявлениях Министра обороны, министра иностранных дел Британии, которые говорили о необходимости нанесения нам стратегического поражения? <...> Мне нужно говорить о санкциях, которые Британия не просто ввела в отношении нашей страны, а была одним из разработчиков, одним из активистов по их введению?" — отметила она.
По словам Захаровой, в настоящее время эта "глупая игра" не возымеет желаемого эффекта для ее инициаторов, поскольку российская сторона хорошо знает ее причины и цели.
"Мы знаем, что это все ложное, хорошо выработанное в недрах людей, которые, к сожалению, плохо образованы и полагают, что мы это все забыли", — заключила официальный представитель МИД.
В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах.
Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
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