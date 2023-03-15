https://ria.ru/20230315/zakharova-1857947248.html

Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски - РИА Новости, 15.03.2023

Захарова отчитала представителя Британии в ООН, заговорившего по-русски

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:03

2023-03-15T10:03

2023-03-15T11:21

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на заседании Совета безопасности ООН заговорил на русском языке, пытаясь доказать, что Лондон не продвигает русофобию. Экерсли на заседании Совбеза всемирной организации, в частности, сказал по-русски, что британцы не русофобы и две страны "вместе сражались в двух мировых войнах" и имеют между собой "исторические отношения". Дипломат назвала "абсолютно бесполезными" такие заходы британских дипломатов."Мне нужно напоминать о том, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв нашей границы в Черном море? Мне нужно напоминать о заявлениях Министра обороны, министра иностранных дел Британии, которые говорили о необходимости нанесения нам стратегического поражения? <...> Мне нужно говорить о санкциях, которые Британия не просто ввела в отношении нашей страны, а была одним из разработчиков, одним из активистов по их введению?" — отметила она. По словам Захаровой, в настоящее время эта "глупая игра" не возымеет желаемого эффекта для ее инициаторов, поскольку российская сторона хорошо знает ее причины и цели. "Мы знаем, что это все ложное, хорошо выработанное в недрах людей, которые, к сожалению, плохо образованы и полагают, что мы это все забыли", — заключила официальный представитель МИД.В октябре минувшего года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека (СПЧ) ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах.Документ подписали Россия, Белоруссия, Боливия, Китай, Эфиопия, Иран, Северная Корея, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, великобритания, мария захарова, оон