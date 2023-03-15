https://ria.ru/20230315/zakharova-1857925570.html

Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов

Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов - РИА Новости, 15.03.2023

Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:17

2023-03-15T07:17

2023-03-15T07:21

мария захарова

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

россия

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры, отметив, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках "у бандитов на Банковой". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил во вторник, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ). "Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html

https://ria.ru/20230311/zakharova-1857199604.html

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мария захарова, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), россия, украина