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Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов - РИА Новости, 15.03.2023
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07:17 15.03.2023 (обновлено: 07:21 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/zakharova-1857925570.html
Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов
Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов - РИА Новости, 15.03.2023
Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:17
2023-03-15T07:21
мария захарова
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
россия
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры, отметив, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках "у бандитов на Банковой". Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил во вторник, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ). "Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html
https://ria.ru/20230311/zakharova-1857199604.html
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мария захарова, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), россия, украина
Мария Захарова, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Россия, Украина
Захарова ответила на слова министра культуры Украины о выселении монахов

Захарова: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко о выселении монахов из Киево-Печерской лавры, отметив, что свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках "у бандитов на Банковой".
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил во вторник, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
Вчера, 23:01
"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Захарова прокомментировала идею Зеленского о переименовании России
11 марта, 11:01
 
Мария ЗахароваАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)РоссияУкраина
 
 
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