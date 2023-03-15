https://ria.ru/20230315/yaponiya-1857922433.html

В Японии депутата лишили полномочий за прогулы

В Японии депутата лишили полномочий за прогулы - РИА Новости, 15.03.2023

В Японии депутата лишили полномочий за прогулы

Верхняя палата Японии на своем заседании в среду лишила полномочий депутата Гаси (Gaasyy, настоящее имя Ёсикадзу Хигаситани) за прогулы, трансляция шла на сайте РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T06:06

2023-03-15T06:06

2023-03-15T06:06

япония

в мире

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ТОКИО, 15 мар – РИА Новости. Верхняя палата Японии на своем заседании в среду лишила полномочий депутата Гаси (Gaasyy, настоящее имя Ёсикадзу Хигаситани) за прогулы, трансляция шла на сайте палаты. Это третий случай лишения полномочий депутата с 1951 года при действующей конституции страны и первый, когда такое решение принимается из-за прогулов. За лишение полномочий проголосовали 235 человек, против - один. Блогер и ютьюбер Гаси (Gaasyy) последнее время живет за границей и не собирался менять планов ради присутствия на заседаниях парламента. Одно время он настаивал на том, чтобы посещать заседания дистанционно, однако нынешнее законодательство предусматривает только личное участие депутатов в законотворчестве. Для изменения законодательства ему следовало вернуться в страну, лично принять участие в заседании, чтобы инициировать подобный законопроект. На прошлой неделе ему было предложено явиться в парламент для того, чтобы принести извинения, это достаточно жесткое порицание в рамках действующей системы, но так как он в последний момент передумал и не приехал в Японию, было решено лишить его полномочий.

https://ria.ru/20230314/stupin-1857904921.html

https://ria.ru/20230310/sushi-1856932281.html

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