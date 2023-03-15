https://ria.ru/20230315/yaponiya-1857916634.html

Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков

Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков - РИА Новости, 15.03.2023

Антироссийская политика Токио разгневала японских рыбаков

Антироссийская политика Токио и ответная реакция Москвы привели к серьезным проблемам у японских рыбаков, которым предстоит "очень трудная весна", пишет... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:53

2023-03-15T02:53

2023-03-15T02:53

в мире

япония

россия

курильские острова

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Антироссийская политика Токио и ответная реакция Москвы привели к серьезным проблемам у японских рыбаков, которым предстоит "очень трудная весна", пишет Hokkaido Shimbun.Как отмечается в статье, задержки в переговорах по квотам и условиям рыболовства у Курильских островов фактически привели к тому, что японские суда остановили рыбный промысле в этой богатой морскими ресурсами акватории.Это вызвало спад экономической активности в известном рыбопромысловом регионе Японии Немуро, и в этом году его рыбопромышленному бизнесу трудно рассчитывать на "гладкую работу".Несмотря на обещание Токио помочь пострадавшим рыбакам, владельцы рыболовецких судов в Немуро разгневались на власти, говорится в материале. "От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса," — жалуются рыбаки.В их поддержку выступил и мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя. "Политика нашего правительства наносит ущерб местному сообществу. Власти даже не в состоянии предсказать, когда возобновится действие рыболовного соглашения с Россией", - возмутился он.Хидео Такемура, владелец сувенирного магазина, "тоскливо смотрит" на пустеющие полки с курильскими сушеными водорослями, собранными вокруг острова Сигнальный, отмечается в сюжете. "Прошлогодние сборы водорослей составили только 30% от того, что было раньше. Несмотря на то, что сушеные комбу — это наш „"флагманский" сувенирный продукт, к весне у нас закончатся все запасы", — посетовал он.Пятидесятилетний Хадзиме Нарита, занимающийся промыслом водорослей, также выразил сильную обеспокоенность. "Теперь, когда отношения между Токио и Москвой настолько ухудшились, остается только ожидать полного прекращения рыболовного соглашения с Россией. Когда это произойдет?" — задался вопросом мужчина.Руководители рыболовецких кооперативов Немуро предупредили, что реальное будущее региона зависит от того, как он сможет освободиться от своей "зависимости" от богатых рыбой акваторий Курил. "В этом плане среди представителей рыбного бизнеса Раусу растет интерес к рыборазводным фермам по искусственному выращиванию форели и лосося. Японские рыбаки понимают необходимость диверсификации отрасли, не надеясь на власти", - резюмирует издание.Как ранее МИД России сообщил РИА Новости, Москва проинформировало Токио, что в условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер оно не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно назвал данное решение неприемлемым.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/yaponiya-1854767125.html

https://ria.ru/20230224/razgovor-1854143445.html

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в мире, япония, россия, курильские острова