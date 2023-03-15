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Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке

Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.03.2023

Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:32

2023-03-15T18:32

2023-03-15T18:33

происшествия

россия

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. "Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона о получении взятки в особо крупном размере. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, с 2021 по 2022 год подозреваемый, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 миллионов рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.

https://ria.ru/20230310/manturovo-1857001194.html

россия

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), взятка