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Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.03.2023
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:32
2023-03-15T18:32
2023-03-15T18:33
происшествия
россия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. "Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона о получении взятки в особо крупном размере. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, с 2021 по 2022 год подозреваемый, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 миллионов рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке в десять миллионов рублей