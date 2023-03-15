Рейтинг@Mail.ru
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 15.03.2023 (обновлено: 18:33 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/vzyatka-1858119119.html
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке - РИА Новости, 15.03.2023
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке
Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:32
2023-03-15T18:33
происшествия
россия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ. "Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона о получении взятки в особо крупном размере. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, с 2021 по 2022 год подозреваемый, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 миллионов рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.
https://ria.ru/20230310/manturovo-1857001194.html
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), взятка
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка
Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке

Министра сельского хозяйства Карелии задержали по делу о взятке в десять миллионов рублей

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского и рыбного хозяйства региона о получении взятки в особо крупном размере. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, с 2021 по 2022 год подозреваемый, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 миллионов рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Главу Мантурово заподозрили во взятке в 300 тысяч рублей
10 марта, 13:37
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)Взятка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала