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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:20
2023-03-15T15:20
2023-03-15T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушная тревога в области объявлена не была. В среду воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась два раза. В последний раз ее отменили спустя полчаса.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Издание "Клименко тайм" сообщило о взрывах в Сумской области