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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/vzryvy-1858057385.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:20
2023-03-15T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушная тревога в области объявлена не была. В среду воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась два раза. В последний раз ее отменили спустя полчаса.
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Издание "Клименко тайм" сообщило о взрывах в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм".
"Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Воздушная тревога в области объявлена не была.
В среду воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась два раза. В последний раз ее отменили спустя полчаса.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраина
 
 
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