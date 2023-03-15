https://ria.ru/20230315/vzryvy-1858057385.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:20

2023-03-15T15:20

2023-03-15T15:20

специальная военная операция на украине

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сумская область

украина

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области, сообщает украинское издание "Клименко Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Воздушная тревога в области объявлена не была. В среду воздушная тревога на всей территории Украины объявлялась два раза. В последний раз ее отменили спустя полчаса.

https://ria.ru/20230315/vzryv-1857973142.html

сумская область

украина

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в мире, сумская область, украина