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Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине - РИА Новости, 15.03.2023
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине
Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:10
2023-03-15T13:10
2023-03-15T13:10
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бизнес
бюджет
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта - в начале апреля, соответственно", - добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний. Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация - это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019". В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230309/sber-1856708976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бизнес, Бюджет
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине
Замглавы Минфина Сазанов: ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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"Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие параметры будут у ставки для единовременного платежа с бизнеса.
"Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта - в начале апреля, соответственно", - добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.
Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация - это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019".
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов
сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса.
Позже министр финансов Антон Силуанов
пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.
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