https://ria.ru/20230315/vznos-1858009628.html

Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине

Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине - РИА Новости, 15.03.2023

Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине

Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:10

2023-03-15T13:10

2023-03-15T13:10

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

бизнес

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта - в начале апреля, соответственно", - добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний. Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация - это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019". В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230309/sber-1856708976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет