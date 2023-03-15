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Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине - РИА Новости, 15.03.2023
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13:10 15.03.2023
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Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине - РИА Новости, 15.03.2023
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине
Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:10
2023-03-15T13:10
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
бизнес
бюджет
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта - в начале апреля, соответственно", - добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний. Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация - это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019". В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), бизнес, бюджет
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бизнес, Бюджет
Ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта, заявили в Минфине

Замглавы Минфина Сазанов: ставку взноса бизнеса в бюджет определят после 25 марта

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ставка единовременного платежа бизнеса в бюджет будет определена после 25 марта, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль, поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«
"Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие параметры будут у ставки для единовременного платежа с бизнеса.
"Есть два фактора: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставка, а ставку можно будет определить, когда будут сданы декларации по налогу на прибыль, 25 марта - в начале апреля, соответственно", - добавил он, уточнив, что ставка также зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.
Отвечая на вопрос о том, какой будет конфигурация ставки и когда ожидается поступление платежей в бюджет, Сазанов сказал: "Видимо, четвертый квартал будет по платежам, этого года, а конфигурация - это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018-2019".
В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса.
Позже министр финансов Антон Силуанов пояснял, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. По его словам, добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется в текущем году однократно, от этой выплаты предполагается получить порядка 300 миллиардов рублей.
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