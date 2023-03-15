https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858036284.html
Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат
Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат
Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:32
2023-03-15T14:32
2023-03-15T14:59
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий."При этом ваша прямая обязанность осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики, эффективно использовать здесь предоставленные вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате и социальных пособий. Особенно направляемых на поддержку особо уязвимых граждан: пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
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Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат
"При этом ваша прямая обязанность осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики, эффективно использовать здесь предоставленные вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате и социальных пособий. Особенно направляемых на поддержку особо уязвимых граждан: пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
2023-03-15T14:32
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владимир путин, россия
Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат
Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий.
"При этом ваша прямая обязанность осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики, эффективно использовать здесь предоставленные вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате и социальных пособий. Особенно направляемых на поддержку особо уязвимых граждан: пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат