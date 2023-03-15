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Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат

Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат

Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:32

2023-03-15T14:32

2023-03-15T14:59

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий."При этом ваша прямая обязанность осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики, эффективно использовать здесь предоставленные вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате и социальных пособий. Особенно направляемых на поддержку особо уязвимых граждан: пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.

https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html

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2023

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Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат "При этом ваша прямая обязанность осуществлять надзор за своевременностью начисления заработной платы во всех секторах и отраслях экономики, эффективно использовать здесь предоставленные вам полномочия. И, конечно, важно последовательно устранять нарушения при выплате и социальных пособий. Особенно направляемых на поддержку особо уязвимых граждан: пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России. 2023-03-15T14:32 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия