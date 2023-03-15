https://ria.ru/20230315/vstrechi-1857998551.html

ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея

ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея - РИА Новости, 15.03.2023

ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея

Партия "Единая Россия" некоторое время назад выступила организатором и провела неформальные встречи во Владивостоке и в Москве с участием представителей... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:30

2023-03-15T12:30

2023-03-15T12:39

единая россия

москва

владивосток

андрей климов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" некоторое время назад выступила организатором и провела неформальные встречи во Владивостоке и в Москве с участием представителей руководства КНДР и республики Корея, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов."У меня есть опыт, может, вас это сильно удивит. "Единая Россия" выступила инициатором и реализовала некоторое время назад сначала во Владивостоке, а потом в Москве неформальные завтраки и обеды с участием представителей руководства КНДР и республики Корея. Это – не сенсация, это просто развитие процесса, который идёт. Меняется мир, меняется Восточная Азия, она требует уточнения тех или иных программ, методов, форм", - сказал он.

https://ria.ru/20230127/kndr-1847961502.html

москва

владивосток

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единая россия, москва, владивосток, андрей климов