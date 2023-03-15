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ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея
ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея - РИА Новости, 15.03.2023
ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея
Партия "Единая Россия" некоторое время назад выступила организатором и провела неформальные встречи во Владивостоке и в Москве с участием представителей... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:30
2023-03-15T12:30
2023-03-15T12:39
единая россия
москва
владивосток
андрей климов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" некоторое время назад выступила организатором и провела неформальные встречи во Владивостоке и в Москве с участием представителей руководства КНДР и республики Корея, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов."У меня есть опыт, может, вас это сильно удивит. "Единая Россия" выступила инициатором и реализовала некоторое время назад сначала во Владивостоке, а потом в Москве неформальные завтраки и обеды с участием представителей руководства КНДР и республики Корея. Это – не сенсация, это просто развитие процесса, который идёт. Меняется мир, меняется Восточная Азия, она требует уточнения тех или иных программ, методов, форм", - сказал он.
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единая россия, москва, владивосток, андрей климов
Единая Россия, Москва, Владивосток, Андрей Климов
ЕР провела неформальные встречи с представителями КНДР и республики Корея
Климов: ЕР провела неформальные встречи с участием представителей КНДР и республики Корея
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Партия "Единая Россия" некоторое время назад выступила организатором и провела неформальные встречи во Владивостоке и в Москве с участием представителей руководства КНДР и республики Корея, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
"У меня есть опыт, может, вас это сильно удивит. "Единая Россия" выступила инициатором и реализовала некоторое время назад сначала во Владивостоке, а потом в Москве неформальные завтраки и обеды с участием представителей руководства КНДР и республики Корея. Это – не сенсация, это просто развитие процесса, который идёт. Меняется мир, меняется Восточная Азия, она требует уточнения тех или иных программ, методов, форм", - сказал он.
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