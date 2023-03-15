https://ria.ru/20230315/uzbekistan-1857925201.html

Проект конституции Узбекистана позволит Мирзиееву избираться в третий раз

Проект конституции Узбекистана позволит Мирзиееву избираться в третий раз - РИА Новости, 15.03.2023

Проект конституции Узбекистана позволит Мирзиееву избираться в третий раз

Проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан" позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз раз РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:11

2023-03-15T07:11

2023-03-15T07:20

узбекистан

шавкат мирзиеев

ислам каримов

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ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан" позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз раз после двух сроков подряд, следует из документа, обнародованного в среду. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля, во вторник сенат утвердил данное решение. В новую редакцию основного закона планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. В соответствии со статьей 106 новой редакции конституции, "одно и то же лицо не может быть президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд". Ранее сообщалось, что в проекте новой конституции срок полномочий президента Узбекистана предлагается продлить с пяти до семи лет. В соответствии с конституционным законом, его положения, "изменяющие и (или) иным образом затрагивающие сроки полномочий, порядок и (или) условия избрания (назначения) должностных лиц государственной власти , применяются в отношении лиц, занимающих эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного Закона". "Данные лица вправе избираться (назначаться) наравне с другими гражданами Республики Узбекистан на указанные должности в соответствии с требованиями Конституции Республики Узбекистан, в том числе в редакции настоящего Конституционного Закона, и вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего Конституционного Закона", - говорится в тексте проекта новой редакции конституции, опубликованном в парламентской газете "Народное слово". Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти первого президента страны Ислама Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

https://ria.ru/20230310/uzbekistan-1856925484.html

https://ria.ru/20230216/sotrudnichestvo-1852517410.html

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узбекистан, шавкат мирзиеев, ислам каримов