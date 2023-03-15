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Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента - РИА Новости, 15.03.2023
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07:02 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/uzbekistan-1857924735.html
Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента
Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента - РИА Новости, 15.03.2023
Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента
Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан",... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:02
2023-03-15T07:02
узбекистан
ислам каримов
в мире
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ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан", обнародованный в среду. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля, во вторник сенат утвердил данное решение. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. "Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", - говорится в тексте проекта новой редакции конституции, опубликованном в парламентской газете "Народное слово". Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Узбекистана избирается на пять лет. В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет. Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
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узбекистан, ислам каримов, в мире
Узбекистан, Ислам Каримов, В мире
Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента

Проект конституции Узбекистана увеличивает с пяти до семи лет срок полномочий президента

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан", обнародованный в среду.
Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля, во вторник сенат утвердил данное решение. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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13 февраля, 18:54
"Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", - говорится в тексте проекта новой редакции конституции, опубликованном в парламентской газете "Народное слово".
Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Узбекистана избирается на пять лет.
В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет.
Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
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