https://ria.ru/20230315/uzbekistan-1857924735.html

Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента

Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента - РИА Новости, 15.03.2023

Проект новой конституции Узбекистана увеличит срок полномочий президента

Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан",... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:02

2023-03-15T07:02

2023-03-15T07:02

узбекистан

ислам каримов

в мире

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ТАШКЕНТ, 15 мар – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект конституционного закона "О конституции Республики Узбекистан", обнародованный в среду. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана в минувшую пятницу назначили референдум на 30 апреля, во вторник сенат утвердил данное решение. В новую редакцию основного закона страны планируется внести еще 27 статей, таким образом их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. "Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет", - говорится в тексте проекта новой редакции конституции, опубликованном в парламентской газете "Народное слово". Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Узбекистана избирается на пять лет. В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет. Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

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