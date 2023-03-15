https://ria.ru/20230315/uchenye-1858054491.html

Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе

Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе - РИА Новости, 15.03.2023

Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый прекурсор катализатора, который намерены внедрить для более эффективной добычи высоковязкой... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:15

2023-03-15T15:15

2023-03-15T15:15

республика татарстан

куба

казанский (приволжский) федеральный университет

зарубежнефть

российский научный фонд

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 мар – РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый прекурсор катализатора, который намерены внедрить для более эффективной добычи высоковязкой нефти на месторождении Бока де Харуко на Кубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Благодаря ученым Казанского федерального университета, которые разработали новый прекурсор катализатора на основе таллатов железа и никеля, в этом году удастся реализовать проект по облагораживанию нефти месторождения Бока де Харуко на Кубе. К лету должны отправить 30 тонн катализатора, который впервые закачают в горизонтальную скважину", - говорится в сообщении. Старший научный сотрудник лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Ирек Мухаматдинов рассказал, что разрабатываемые лабораторией катализаторы не только способствуют снижению вязкости нефти, но и позволяют увеличить содержание в ней легких компонентов (бензиновой, керосиновой фракций) и снизить долю тяжелых компонентов (смол, асфальтенов). Воздействие катализатора при этом не ухудшает качество нефти. Как ожидают ученые, катализатор нового поколения позволит снизить вязкость нефти как минимум в два раза, увеличить содержание легких компонентов на 40%, уменьшить содержание серы в два раза. Мухаматдинов также уточнил, что казанские ученые производят катализатор на арендуемой в столице Татарстана промышленной площадке. Полученное вещество автомобильным транспортом доставляется на месторождения. Основные запасы Кубы – это трудноизвлекаемая, тяжелая и вязкая нефть. В этой связи на месторождении Бока де Харуко уже с 2017 года ученые Казанского университета работают над проектом по облагораживанию местной нефти. В нем задействованы сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" и кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ. Партнерами выступают российская компания "Зарубежнефть" (разрабатывает данное месторождение) и кубинская компания Cupet. Проект по разработке линейки различных катализаторов (нефте- и водорастворимых), реализуемый учеными КФУ и специалистами "Зарубежнефти", поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов.

https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

https://ria.ru/20230314/tekhnika-1857863547.html

куба

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, казанский (приволжский) федеральный университет, зарубежнефть, российский научный фонд, республика татарстан (татарстан)