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Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе - РИА Новости, 15.03.2023
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15:15 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/uchenye-1858054491.html
Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе
Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе - РИА Новости, 15.03.2023
Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе
Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый прекурсор катализатора, который намерены внедрить для более эффективной добычи высоковязкой... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:15
2023-03-15T15:15
республика татарстан
куба
казанский (приволжский) федеральный университет
зарубежнефть
российский научный фонд
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 мар – РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый прекурсор катализатора, который намерены внедрить для более эффективной добычи высоковязкой нефти на месторождении Бока де Харуко на Кубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Благодаря ученым Казанского федерального университета, которые разработали новый прекурсор катализатора на основе таллатов железа и никеля, в этом году удастся реализовать проект по облагораживанию нефти месторождения Бока де Харуко на Кубе. К лету должны отправить 30 тонн катализатора, который впервые закачают в горизонтальную скважину", - говорится в сообщении. Старший научный сотрудник лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Ирек Мухаматдинов рассказал, что разрабатываемые лабораторией катализаторы не только способствуют снижению вязкости нефти, но и позволяют увеличить содержание в ней легких компонентов (бензиновой, керосиновой фракций) и снизить долю тяжелых компонентов (смол, асфальтенов). Воздействие катализатора при этом не ухудшает качество нефти. Как ожидают ученые, катализатор нового поколения позволит снизить вязкость нефти как минимум в два раза, увеличить содержание легких компонентов на 40%, уменьшить содержание серы в два раза. Мухаматдинов также уточнил, что казанские ученые производят катализатор на арендуемой в столице Татарстана промышленной площадке. Полученное вещество автомобильным транспортом доставляется на месторождения. Основные запасы Кубы – это трудноизвлекаемая, тяжелая и вязкая нефть. В этой связи на месторождении Бока де Харуко уже с 2017 года ученые Казанского университета работают над проектом по облагораживанию местной нефти. В нем задействованы сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" и кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ. Партнерами выступают российская компания "Зарубежнефть" (разрабатывает данное месторождение) и кубинская компания Cupet. Проект по разработке линейки различных катализаторов (нефте- и водорастворимых), реализуемый учеными КФУ и специалистами "Зарубежнефти", поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов.
https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html
https://ria.ru/20230314/tekhnika-1857863547.html
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куба, казанский (приволжский) федеральный университет, зарубежнефть, российский научный фонд, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Куба, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Зарубежнефть, Российский научный фонд, Республика Татарстан (Татарстан)

Ученые КФУ испытают новую разработку на нефтяном месторождении на Кубе

© РИА Новости . Олег ВязьмитиновНефтяные скважины на Кубе
Нефтяные скважины на Кубе - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Олег Вязьмитинов
Нефтяные скважины на Кубе. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мар – РИА Новости. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) разработали новый прекурсор катализатора, который намерены внедрить для более эффективной добычи высоковязкой нефти на месторождении Бока де Харуко на Кубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Благодаря ученым Казанского федерального университета, которые разработали новый прекурсор катализатора на основе таллатов железа и никеля, в этом году удастся реализовать проект по облагораживанию нефти месторождения Бока де Харуко на Кубе. К лету должны отправить 30 тонн катализатора, который впервые закачают в горизонтальную скважину", - говорится в сообщении.
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14 февраля, 19:51
Старший научный сотрудник лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Ирек Мухаматдинов рассказал, что разрабатываемые лабораторией катализаторы не только способствуют снижению вязкости нефти, но и позволяют увеличить содержание в ней легких компонентов (бензиновой, керосиновой фракций) и снизить долю тяжелых компонентов (смол, асфальтенов). Воздействие катализатора при этом не ухудшает качество нефти.
Как ожидают ученые, катализатор нового поколения позволит снизить вязкость нефти как минимум в два раза, увеличить содержание легких компонентов на 40%, уменьшить содержание серы в два раза.
Мухаматдинов также уточнил, что казанские ученые производят катализатор на арендуемой в столице Татарстана промышленной площадке. Полученное вещество автомобильным транспортом доставляется на месторождения.
Основные запасы Кубы – это трудноизвлекаемая, тяжелая и вязкая нефть. В этой связи на месторождении Бока де Харуко уже с 2017 года ученые Казанского университета работают над проектом по облагораживанию местной нефти. В нем задействованы сотрудники научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" и кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ. Партнерами выступают российская компания "Зарубежнефть" (разрабатывает данное месторождение) и кубинская компания Cupet.
Проект по разработке линейки различных катализаторов (нефте- и водорастворимых), реализуемый учеными КФУ и специалистами "Зарубежнефти", поддержан грантом Российского научного фонда в размере 128 миллионов рублей на период 2021-2024 годов.

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