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Путин отметил рост товарооборота с Сирией - РИА Новости, 15.03.2023
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17:12 15.03.2023 (обновлено: 17:27 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/tovarooborot-1858096182.html
Путин отметил рост товарооборота с Сирией
Путин отметил рост товарооборота с Сирией - РИА Новости, 15.03.2023
Путин отметил рост товарооборота с Сирией
Товарооборот России и Сирии растет, в прошлом году рост составил 7%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:27
россия
сирия
цены на нефть
башар асад
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Сирии растет, в прошлом году рост составил 7%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ напомнил, что в следующем году отмечается 80-летие со дня установления дипломатических отношений между странами."Сегодняшнюю нашу работу я предлагаю провести в два этапа: на первом этапе провести вместе с нашими коллегами с обеих сторон, и затем уже у нас будет возможность в ходе рабочего завтрака поговорить уже тет-е тет. Есть все возможности обсудить практически все наиболее важные темы нашего сотрудничества", - сказал Путин.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230315/siriya-1858096082.html
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россия, сирия, цены на нефть, башар асад, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Сирия, Цены на нефть, Башар Асад, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Путин отметил рост товарооборота с Сирией

Путин сообщил, что рост товарооборота с Сирией в 2022 году составил семь процентов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Сирии растет, в прошлом году рост составил 7%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота", - сказал он на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом
Президент РФ напомнил, что в следующем году отмечается 80-летие со дня установления дипломатических отношений между странами.
"Сегодняшнюю нашу работу я предлагаю провести в два этапа: на первом этапе провести вместе с нашими коллегами с обеих сторон, и затем уже у нас будет возможность в ходе рабочего завтрака поговорить уже тет-е тет. Есть все возможности обсудить практически все наиболее важные темы нашего сотрудничества", - сказал Путин.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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