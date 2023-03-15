https://ria.ru/20230315/tovarooborot-1858096182.html
Путин отметил рост товарооборота с Сирией
Путин отметил рост товарооборота с Сирией - РИА Новости, 15.03.2023
Путин отметил рост товарооборота с Сирией
Товарооборот России и Сирии растет, в прошлом году рост составил 7%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:27
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сирия
цены на нефть
башар асад
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Сирии растет, в прошлом году рост составил 7%, сообщил президент РФ Владимир Путин.Президент РФ напомнил, что в следующем году отмечается 80-летие со дня установления дипломатических отношений между странами."Сегодняшнюю нашу работу я предлагаю провести в два этапа: на первом этапе провести вместе с нашими коллегами с обеих сторон, и затем уже у нас будет возможность в ходе рабочего завтрака поговорить уже тет-е тет. Есть все возможности обсудить практически все наиболее важные темы нашего сотрудничества", - сказал Путин.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230315/siriya-1858096082.html
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россия, сирия, цены на нефть, башар асад, сергей шойгу, владимир путин
Россия, Сирия, Цены на нефть, Башар Асад, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Путин отметил рост товарооборота с Сирией
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