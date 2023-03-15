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СМИ: TikTok собирается отделиться от материнской компании ByteDance
СМИ: TikTok собирается отделиться от материнской компании ByteDance - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: TikTok собирается отделиться от материнской компании ByteDance
Руководство социальной сети TikTok обсуждает возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T02:55
2023-03-15T02:55
2023-03-15T02:56
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Руководство социальной сети TikTok обсуждает возможность отделения от китайской материнской компании ByteDance для устранения озабоченностей властей США в сфере национальной безопасности, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Как отмечают собеседники, такой шаг пока рассматривается как "крайняя мера" на тот случай, если TikTok не удастся убедить американское руководство в отсутствии угрозы со стороны соцсети для нацбезопасности США. Однако при таком раскладе возможное отделение от ByteDance еще должно получить одобрение со стороны властей КНР, добавляют источники. Администрация США рассматривает TikTok как угрозу национальной безопасности. В начале марта комитет палаты представителей по иностранным делам одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране этой социальной сети. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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сша, китай, tiktok, в мире
США, Китай, TikTok, В мире
СМИ: TikTok собирается отделиться от материнской компании ByteDance
Bloomberg: TikTok обсуждает возможность отделения от материнской компании ByteDance в КНР