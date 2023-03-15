Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом
Путин обсудил с Асадом существенные результаты в борьбе с международным терроризмом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом.
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"Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин на встрече.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.