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Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом - РИА Новости, 15.03.2023
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17:16 15.03.2023 (обновлено: 17:55 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/terrorizm-1858097279.html
Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом
Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом - РИА Новости, 15.03.2023
Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:16
2023-03-15T17:55
сирия
россия
владимир путин
в мире
башар асад
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
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сирия, россия, владимир путин, в мире, башар асад
Сирия, Россия, Владимир Путин, В мире, Башар Асад
Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом

Путин обсудил с Асадом существенные результаты в борьбе с международным терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом.
«
"Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию", - сказал Путин на встрече.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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СирияРоссияВладимир ПутинВ миреБашар Асад
 
 
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