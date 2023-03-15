https://ria.ru/20230315/terrorizm-1858097279.html

Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом

Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом - РИА Новости, 15.03.2023

Путин обсудил с президентом Сирии борьбу с международным терроризмом

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:16

2023-03-15T17:16

2023-03-15T17:55

сирия

россия

владимир путин

в мире

башар асад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858105823_0:292:3070:2019_1920x0_80_0_0_784135e952dee7888650aa790ddf77f8.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что благодаря совместным усилиям двух стран достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://ria.ru/20221215/terrorizm-1839017207.html

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, россия, владимир путин, в мире, башар асад