https://ria.ru/20230315/terakt-1857983116.html
Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая
Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая - РИА Новости, 15.03.2023
Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая
Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая, в суде в Ростове-на-Дону признал вину, но заявил, что его должны судить по Женевской... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:52
2023-03-15T11:52
2023-03-15T11:52
ростов-на-дону
херсон
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая, в суде в Ростове-на-Дону признал вину, но заявил, что его должны судить по Женевской конвенции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - сказал подсудимый. По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил, пояснял источник.
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, херсон, украина
Ростов-на-Дону, Херсон, Украина
Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая
На суде в Ростове-на-Дону украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая, в суде в Ростове-на-Дону признал вину, но заявил, что его должны судить по Женевской конвенции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение.
"Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - сказал подсудимый.
По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма).
В Новой Каховке произошел теракт
По версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан.
Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области
еще не проходил, пояснял источник.