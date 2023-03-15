https://ria.ru/20230315/terakt-1857983116.html

Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая

Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая - РИА Новости, 15.03.2023

Украинец признал вину в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая

Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая, в суде в Ростове-на-Дону признал вину, но заявил, что его должны судить по Женевской... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:52

2023-03-15T11:52

2023-03-15T11:52

ростов-на-дону

херсон

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт в Херсоне на 9 Мая, в суде в Ростове-на-Дону признал вину, но заявил, что его должны судить по Женевской конвенции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. Прокурор зачитал обвинительное заключение. "Вину свою признаю, но не признаю тот факт, что меня судят в рамках уголовного законодательства, так как я действующий военнослужащий, и подлежит рассмотрению дело по Женевской конвенции", - сказал подсудимый. По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил, пояснял источник.

https://ria.ru/20230314/vzryv-1857730818.html

ростов-на-дону

херсон

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, херсон, украина