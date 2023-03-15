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Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске - РИА Новости, 15.03.2023
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Ярославская область
 
17:50 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске - РИА Новости, 15.03.2023
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске
Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:50
2023-03-15T17:50
ярославская область
рыбинск
ярославская область
куйбышев
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. По данным правительства региона, в ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева. "Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 миллионов рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Генеральный директор ООО "Рыбинская генерация" Виктор Тамаров доложил губернатору, что проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около пяти километров в двухтрубном исполнении. Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной "Полиграф" общей протяженностью 1,2 километра.
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рыбинск, ярославская область, куйбышев, михаил евраев
Ярославская область, Рыбинск, Ярославская область, Куйбышев, Михаил Евраев
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске

Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонт участка магистральной теплосети
Ремонт участка магистральной теплосети - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонт участка магистральной теплосети. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным правительства региона, в ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева.
"Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 миллионов рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
Генеральный директор ООО "Рыбинская генерация" Виктор Тамаров доложил губернатору, что проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около пяти километров в двухтрубном исполнении.
Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной "Полиграф" общей протяженностью 1,2 километра.

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