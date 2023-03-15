https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске - РИА Новости, 15.03.2023
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске
Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:50
2023-03-15T17:50
2023-03-15T17:50
ярославская область
рыбинск
ярославская область
куйбышев
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. По данным правительства региона, в ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева. "Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 миллионов рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Генеральный директор ООО "Рыбинская генерация" Виктор Тамаров доложил губернатору, что проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около пяти километров в двухтрубном исполнении. Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной "Полиграф" общей протяженностью 1,2 километра.
https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, ярославская область, куйбышев, михаил евраев
Ярославская область, Рыбинск, Ярославская область, Куйбышев, Михаил Евраев
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске
Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным правительства региона, в ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева
.
"Состояние сетей в Рыбинске
критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 миллионов рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует Михаила Евраев
а пресс-служба областного правительства.
Генеральный директор ООО "Рыбинская генерация" Виктор Тамаров доложил губернатору, что проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около пяти километров в двухтрубном исполнении.
Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной "Полиграф" общей протяженностью 1,2 километра.
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