https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html

Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске

Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске - РИА Новости, 15.03.2023

Более 400 миллионов рублей направят на ремонт теплосетей в Рыбинске

Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:50

2023-03-15T17:50

2023-03-15T17:50

ярославская область

рыбинск

ярославская область

куйбышев

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Правительство Ярославской области направит более 400 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году, заявил губернатор региона Михаил Евраев. По данным правительства региона, в ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева. "Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 миллионов рублей. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Генеральный директор ООО "Рыбинская генерация" Виктор Тамаров доложил губернатору, что проектно-сметная документация уже готова и находится на государственной экспертизе. По итогам года будут заменены 15 участков теплотрассы общей протяженностью около пяти километров в двухтрубном исполнении. Для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска в прошлом году правительством области также выделено 100 миллионов рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт восьми участков тепловых сетей от котельной "Полиграф" общей протяженностью 1,2 километра.

https://ria.ru/20230314/dorogi-1857897345.html

рыбинск

ярославская область

куйбышев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рыбинск, ярославская область, куйбышев, михаил евраев