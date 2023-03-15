https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 15.03.2023

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:03

2023-03-15T12:03

2023-03-15T12:03

москва

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градусов - это самый высокий показатель с начала года", - написал Леус. По словам синоптика, до этого в лидерах был день 2 января, тогда температура составляла плюс 6,2 градуса.

https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, центр "фобос", михаил леус