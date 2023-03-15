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Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 15.03.2023
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12:03 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 15.03.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:03
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москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градусов - это самый высокий показатель с начала года", - написал Леус. По словам синоптика, до этого в лидерах был день 2 января, тогда температура составляла плюс 6,2 градуса.
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москва, центр "фобос", михаил леус
Москва, Центр "Фобос", Михаил Леус
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года, температура достигла 6,4 градуса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градусов - это самый высокий показатель с начала года", - написал Леус.
По словам синоптика, до этого в лидерах был день 2 января, тогда температура составляла плюс 6,2 градуса.
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