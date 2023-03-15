https://ria.ru/20230315/temperatura-1857987922.html
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 15.03.2023
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:03
2023-03-15T12:03
2023-03-15T12:03
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Среда стала в Москве самым теплым днем с начала года, температура поднялась до плюс 6,4 градусов, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня в 11 часов температура воздуха на главной метеостанции столицы, ВДНХ, достигла плюс 6,4 градусов - это самый высокий показатель с начала года", - написал Леус. По словам синоптика, до этого в лидерах был день 2 января, тогда температура составляла плюс 6,2 градуса.
https://ria.ru/20230312/pogoda-1857372854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, центр "фобос", михаил леус
Москва, Центр "Фобос", Михаил Леус
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года
Среда стала самым теплым днем в Москве с начала года, температура достигла 6,4 градуса