https://ria.ru/20230315/syroedenie-1858156051.html

Врач предупредила, что сыроедение матери может навредить ребенку

Врач предупредила, что сыроедение матери может навредить ребенку - РИА Новости, 15.03.2023

Врач предупредила, что сыроедение матери может навредить ребенку

Развитие новорожденного ребенка может замедлиться в физическом и психологическом отношении, если мать придерживается сыроедения, рассказала РИА Новости о... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:22

2023-03-15T21:22

2023-03-15T21:22

общество

сочи

россия

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Развитие новорожденного ребенка может замедлиться в физическом и психологическом отношении, если мать придерживается сыроедения, рассказала РИА Новости о последствиях такой концепции питания кубанский врач-педиатр и преподаватель педиатрии в медицинском учебном учреждении Эллеонора Ивенская. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. "Если мать ребенка придерживается особой диеты питания, например, сыроедение, во время беременности плод получает неполный набор белков, жиров и углеводов. Ну и в дальнейшем состав молока будет зависеть от того, что ест наша мама… Так, если она не получает белки и достаточное количество железа, значит новорожденный уже априори рождается склонным к развитию анемии. А гемоглобин - это прежде всего доставка кислорода ко всем тканям, в том числе и к мозгу. Если ребенок не получает достаточного количества кислорода, значит и развитие его будет замедляться", - подчеркнула собеседница агентства. По мнению эксперта, в дальнейшем питание ребенка должно быть разнообразным и соответствовать его возрасту, а "модные диеты" взрослых не могут отвечать потребностям детей. По словам педиатра, если мать придерживается особой диеты, это может вызвать и недостаток грудного молока. Нехватка кальция способствует появлению у ребенка судорог, а гипотрофия (хроническое расстройство питания) могло дать толчок развитию пневмонии, считает Ивенская. "Я думаю, что в этой ситуации, скорее всего было мало молока. Если младенец не наедается, он кричит только первые два дня, а потом перестает. Чем меньше кормят младенца, тем меньше он требует есть. Никто даже мог и не понять, что ему недостаточно питания. Могли просто не заметить, что он теряет вес", - сказала эксперт.

https://ria.ru/20230315/mladenets-1858090349.html

https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html

сочи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, россия