https://ria.ru/20230315/svb-1857911912.html

СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка

СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка

Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить прибыль после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T01:18

2023-03-15T01:18

2023-03-15T05:39

сша

калифорния

федеральная резервная система сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857729763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8c48fd53b422e7b104df1d7fb5a11c5.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить прибыль после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи SVB заявления о банкротстве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, в группу инвесторов банка входят дочерние SVB инвестиционные компании Centerbridge Partners LP и Pacific Investment Management Co, а также институциональная компания по управлению альтернативными инвестициями Davidson Kempner Capital Management LP.По сведениям источников газеты, на прошлой неделе в выходные инвесторы "купили облигации материнской финансовой группы SVB". Издание отмечает, что в настоящее время упомянутая группа финансовых организаций владеет значительной частью облигаций SVB Financial номинальной стоимостью 3,4 миллиарда долларов.Кредиторы, как пишет издание, хотят, чтобы SVB подал заявление о банкротстве, "а затем выставил на аукцион свои небанковские предприятия в рамках процесса продажи под надзором суда"."Если активы SVB Financial получат достаточно высокую оценку на любом таком аукционе, группа держателей облигаций может получить прибыль. Когда активы компании продаются в результате банкротства, вырученные средства часто поступают к ее кредиторам", - поясняется в материале Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного.

https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857497308.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, калифорния, федеральная резервная система сша