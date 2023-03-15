https://ria.ru/20230315/svb-1857911912.html
СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка
СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка - РИА Новости, 15.03.2023
СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка
Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить прибыль после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T01:18
2023-03-15T01:18
2023-03-15T05:39
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить прибыль после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи SVB заявления о банкротстве, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, в группу инвесторов банка входят дочерние SVB инвестиционные компании Centerbridge Partners LP и Pacific Investment Management Co, а также институциональная компания по управлению альтернативными инвестициями Davidson Kempner Capital Management LP.По сведениям источников газеты, на прошлой неделе в выходные инвесторы "купили облигации материнской финансовой группы SVB". Издание отмечает, что в настоящее время упомянутая группа финансовых организаций владеет значительной частью облигаций SVB Financial номинальной стоимостью 3,4 миллиарда долларов.Кредиторы, как пишет издание, хотят, чтобы SVB подал заявление о банкротстве, "а затем выставил на аукцион свои небанковские предприятия в рамках процесса продажи под надзором суда"."Если активы SVB Financial получат достаточно высокую оценку на любом таком аукционе, группа держателей облигаций может получить прибыль. Когда активы компании продаются в результате банкротства, вырученные средства часто поступают к ее кредиторам", - поясняется в материале Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного.
https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html
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сша, калифорния, федеральная резервная система сша
США, Калифорния, Федеральная резервная система США
СМИ: кредиторы SVB объединились в преддверии возможного банкротства банка
WSJ: кредиторы SVB объединились для получения прибыли на фоне его возможного банкротства
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Кредиторы обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB) объединились с целью получить прибыль после краха финансовой организации и на фоне возможной подачи SVB заявления о банкротстве, пишет
газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в группу инвесторов банка входят дочерние SVB инвестиционные компании Centerbridge Partners LP и Pacific Investment Management Co, а также институциональная компания по управлению альтернативными инвестициями Davidson Kempner Capital Management LP.
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB
По сведениям источников газеты, на прошлой неделе в выходные инвесторы "купили облигации материнской финансовой группы SVB". Издание отмечает, что в настоящее время упомянутая группа финансовых организаций владеет значительной частью облигаций SVB Financial номинальной стоимостью 3,4 миллиарда долларов.
Кредиторы, как пишет издание, хотят, чтобы SVB подал заявление о банкротстве, "а затем выставил на аукцион свои небанковские предприятия в рамках процесса продажи под надзором суда".
"Если активы SVB Financial получат достаточно высокую оценку на любом таком аукционе, группа держателей облигаций может получить прибыль. Когда активы компании продаются в результате банкротства, вырученные средства часто поступают к ее кредиторам", - поясняется в материале
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США
Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС
), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз банковской системы США до негативного со стабильного.
Эксперт рассказал о последствиях краха банка SVB