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Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:37
2023-03-15T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в среду он рассказал, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин. "Это практически четверть города Сватово", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html
луганская народная республика
сватово
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безопасность, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР

Марочко: Украина дистанционно заминировала около четверти территории Сватово в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтелла при въезде на сватовском направлении
Стелла при въезде на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стелла при въезде на сватовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее в среду он рассказал, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин.
"Это практически четверть города Сватово", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаСватовоАндрей МарочкоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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