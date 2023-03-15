https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:37
2023-03-15T13:37
2023-03-15T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848641523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9ef96e70a247c497cf9ea9a133768c9.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в среду он рассказал, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин. "Это практически четверть города Сватово", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html
луганская народная республика
сватово
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848641523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f68af6c69d9e7f3458315c9c2dc82d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Марочко: Украина дистанционно заминировала около четверти территории Сватово в ЛНР