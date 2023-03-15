https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html

Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР

Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023

Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР

Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:37

2023-03-15T13:37

2023-03-15T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

сватово

андрей марочко

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Практически четверть территории города Сватово в ЛНР оказалась заминирована в результате украинского обстрела блоками для дистанционной постановки мин, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в среду он рассказал, что в ночь на среду при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) украинские силовики произвели дистанционное минирование Сватово, использовав около 60 противотанковых немецких мин. "Это практически четверть города Сватово", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html

луганская народная республика

сватово

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр