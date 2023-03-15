https://ria.ru/20230315/svatovo-1857938706.html
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:11
2023-03-15T09:11
2023-03-15T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины при помощи РСЗО произвели дистанционное минирование города Сватово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в ночь на среду при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, украинские войска нанесли удар по городу Сватово, применив, по предварительным данным, боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2. "На данный момент силовыми ведомствами оцеплены участки, на которых обнаружены мины. Ведется работа по их обезвреживанию", - сообщил Марочко. "На данный момент обнаружено порядка 60 мин ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко опубликовал в своем телеграм-канале фото с немецкими противотанковыми минами AT2, которые украинские силовики применили при минировании Сватово.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html
https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
Марочко: украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины
при помощи РСЗО произвели дистанционное минирование города Сватово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
По его словам, в ночь на среду при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, украинские войска нанесли удар по городу Сватово, применив, по предварительным данным, боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2.
"На данный момент силовыми ведомствами оцеплены участки, на которых обнаружены мины. Ведется работа по их обезвреживанию", - сообщил Марочко.
"На данный момент обнаружено порядка 60 мин ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко опубликовал в своем телеграм-канале фото с немецкими противотанковыми минами AT2
, которые украинские силовики применили при минировании Сватово.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе
обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную
и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко