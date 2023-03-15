https://ria.ru/20230315/svatovo-1857938706.html

Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР

Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР

Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:11

2023-03-15T09:11

2023-03-15T10:14

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины при помощи РСЗО произвели дистанционное минирование города Сватово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в ночь на среду при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, украинские войска нанесли удар по городу Сватово, применив, по предварительным данным, боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2. "На данный момент силовыми ведомствами оцеплены участки, на которых обнаружены мины. Ведется работа по их обезвреживанию", - сообщил Марочко. "На данный момент обнаружено порядка 60 мин ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко опубликовал в своем телеграм-канале фото с немецкими противотанковыми минами AT2, которые украинские силовики применили при минировании Сватово.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html

https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html

сватово

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, андрей марочко