Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 15.03.2023 (обновлено: 10:14 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/svatovo-1857938706.html
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР
Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:11
2023-03-15T10:14
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_176:0:1104:522_1920x0_80_0_0_595a877d67f9b5a79a047a9417814af6.jpg
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины при помощи РСЗО произвели дистанционное минирование города Сватово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в ночь на среду при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, украинские войска нанесли удар по городу Сватово, применив, по предварительным данным, боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2. "На данный момент силовыми ведомствами оцеплены участки, на которых обнаружены мины. Ведется работа по их обезвреживанию", - сообщил Марочко. "На данный момент обнаружено порядка 60 мин ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко опубликовал в своем телеграм-канале фото с немецкими противотанковыми минами AT2, которые украинские силовики применили при минировании Сватово.Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html
https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html
сватово
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_46:0:742:522_1920x0_80_0_0_534d5a077b70b4d2f7306f65b5544a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР

Марочко: украинские войска при помощи РСЗО заминировали город Сватово в ЛНР

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово, ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Украинские силовики при помощи Реактивной системы залпового огня (РСЗО) произвели дистанционное минирование Сватово в Луганской Народной Республике, РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины при помощи РСЗО произвели дистанционное минирование города Сватово", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
7 марта, 09:00
По его словам, в ночь на среду при помощи реактивных снарядов, оснащенных кассетными головными частями, украинские войска нанесли удар по городу Сватово, применив, по предварительным данным, боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2.
"На данный момент силовыми ведомствами оцеплены участки, на которых обнаружены мины. Ведется работа по их обезвреживанию", - сообщил Марочко.
"На данный момент обнаружено порядка 60 мин ", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко опубликовал в своем телеграм-канале фото с немецкими противотанковыми минами AT2, которые украинские силовики применили при минировании Сватово.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск, заявил Марочко
08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала