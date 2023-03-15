https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858146413.html
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.03.2023
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов
Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:13
2023-03-15T20:13
2023-03-15T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее в среду он же сообщил, что украинские войска проводят разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, идет бой."Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Рогов подчеркнул, что атака противника была отражена бойцам 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов
Рогов: в Запорожской области отбили атаку украинских войск, часть боевиков уничтожена