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В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 15.03.2023 (обновлено: 20:27 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858146413.html
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов - РИА Новости, 15.03.2023
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов
Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:13
2023-03-15T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская область
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее в среду он же сообщил, что украинские войска проводят разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, идет бой."Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Рогов подчеркнул, что атака противника была отражена бойцам 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области отбили атаку украинских войск, сообщил Рогов

Рогов: в Запорожской области отбили атаку украинских войск, часть боевиков уничтожена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области отбита, часть боевиков уничтожена, часть отошла на исходные позиции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее в среду он же сообщил, что украинские войска проводят разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, идет бой.
"Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов подчеркнул, что атака противника была отражена бойцам 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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