https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858014893.html
Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных
Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных - РИА Новости, 15.03.2023
Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 75 военных,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:24
2023-03-15T13:24
2023-03-15T13:30
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 75 военных, диверсионно-разведывательную группу, а также 8 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. "На южнодонецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Общие потери противника на данных направлениях составили до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230315/donbass-1858012236.html
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РИА Новости
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российская группировка "Восток" уничтожила за сутки 75 украинских военных
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила за сутки до 75 украинских военных
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 75 военных, диверсионно-разведывательную группу, а также 8 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На южнодонецком и запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области
.
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"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.
Общие потери противника на данных направлениях составили до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в Минобороны.
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