https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858080063.html

Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве

Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.03.2023

Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве

Международное новостное агентство и радио Sputnik и Университет национального развития "Ветеран" в резиденции Посла Российской Федерации в Индонезии заключили... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:29

2023-03-15T16:29

2023-03-15T16:29

индонезия

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россия

sputnik

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ДЖАКАРТА, 15 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и Университет национального развития "Ветеран" в резиденции Посла Российской Федерации в Индонезии заключили меморандум о взаимопонимании.Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета национального развития "Ветеран" Мохамад Ирхас Эффенди. В официальной церемонии также приняла участие советник-посланник Посольства Российской Федерации в Индонезии Вероника Новосельцева.Стороны договорились сотрудничать по вопросам свободного формирования мнений, обеспечения развития информационного общества и свободы массовой информации."Развитие информационных технологий изменило журналистику. Университетское сообщество должно держать руку на пульсе современных методов и практики работы. А Sputnik – это большое новостное агентство, которое действительно может поделиться опытом с нашими студентами. Можно сказать, что это своего рода форма культурной дипломатии", – сказал ректор.Университет национального развития "Ветеран" ­– крупный частный вуз в Специальном регионе Джокьякарта. В университете открыты факультеты социальных и политических наук, минеральной технологии, экономики и бизнеса, промышленной инженерии и сельского хозяйства.

https://ria.ru/20230314/studenty-1857778871.html

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

индонезия, миа "россия сегодня", россия, sputnik