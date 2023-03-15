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Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.03.2023
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16:29 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858080063.html
Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве
Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.03.2023
Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве
Международное новостное агентство и радио Sputnik и Университет национального развития "Ветеран" в резиденции Посла Российской Федерации в Индонезии заключили... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:29
2023-03-15T16:29
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ДЖАКАРТА, 15 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и Университет национального развития "Ветеран" в резиденции Посла Российской Федерации в Индонезии заключили меморандум о взаимопонимании.Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета национального развития "Ветеран" Мохамад Ирхас Эффенди. В официальной церемонии также приняла участие советник-посланник Посольства Российской Федерации в Индонезии Вероника Новосельцева.Стороны договорились сотрудничать по вопросам свободного формирования мнений, обеспечения развития информационного общества и свободы массовой информации."Развитие информационных технологий изменило журналистику. Университетское сообщество должно держать руку на пульсе современных методов и практики работы. А Sputnik – это большое новостное агентство, которое действительно может поделиться опытом с нашими студентами. Можно сказать, что это своего рода форма культурной дипломатии", – сказал ректор.Университет национального развития "Ветеран" ­– крупный частный вуз в Специальном регионе Джокьякарта. В университете открыты факультеты социальных и политических наук, минеральной технологии, экономики и бизнеса, промышленной инженерии и сельского хозяйства.
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индонезия, миа "россия сегодня", россия, sputnik
Индонезия, МИА "Россия сегодня", Россия, Sputnik

Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкДиректор Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и и.о. ректора университет национального развития "Ветеран", профессор, доктор Мохамад Ирхаса Эффенди во время подписания меморандума о взаимопонимании между информагенством и университетом
Директор Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и и.о. ректора университет национального развития Ветеран, профессор, доктор Мохамад Ирхаса Эффенди во время подписания меморандума о взаимопонимании между информагенством и университетом - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Директор Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и и.о. ректора университет национального развития "Ветеран", профессор, доктор Мохамад Ирхаса Эффенди во время подписания меморандума о взаимопонимании между информагенством и университетом
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 15 мар – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik и Университет национального развития "Ветеран" в резиденции Посла Российской Федерации в Индонезии заключили меморандум о взаимопонимании.
Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и ректор Университета национального развития "Ветеран" Мохамад Ирхас Эффенди. В официальной церемонии также приняла участие советник-посланник Посольства Российской Федерации в Индонезии Вероника Новосельцева.
Стороны договорились сотрудничать по вопросам свободного формирования мнений, обеспечения развития информационного общества и свободы массовой информации.
«
"Начало нашему сотрудничеству было положено в прошлом году, когда, несмотря на продолжающуюся пандемию, состоялась первая сессия проекта SputnikPro для более чем 300 студентов направления коммуникаций университета "Ветеран". Подписание данного меморандума стало важный шагом в дальнейшем укреплении профессионального экспертного диалога между нашими странами", отметил Пушков.
"Развитие информационных технологий изменило журналистику. Университетское сообщество должно держать руку на пульсе современных методов и практики работы. А Sputnik – это большое новостное агентство, которое действительно может поделиться опытом с нашими студентами. Можно сказать, что это своего рода форма культурной дипломатии", сказал ректор.
Университет национального развития "Ветеран" ­– крупный частный вуз в Специальном регионе Джокьякарта. В университете открыты факультеты социальных и политических наук, минеральной технологии, экономики и бизнеса, промышленной инженерии и сельского хозяйства.
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Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro
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