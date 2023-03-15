https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858041785.html
Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада
Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада - РИА Новости, 15.03.2023
Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада
Власти западных стран запретили своим ученым поддерживать официальные контакты с коллегами из России, поэтому об эффективном научном сотрудничестве в Арктике... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:44
2023-03-15T14:44
2023-03-15T15:04
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
николай корчунов
арктический совет
арктика
россия
якутск
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти западных стран запретили своим ученым поддерживать официальные контакты с коллегами из России, поэтому об эффективном научном сотрудничестве в Арктике сейчас речи не идет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Сейчас об эффективном научном сотрудничестве в высоких широтах говорить не приходится, к сожалению. Оно фрагментируется, площадки и институты многостороннего взаимодействия ослабляются, причем это не было инициировано Российской Федерацией", - сказал Корчунов, уточнив, что отношения сохраняются, но носят неформальный характер. Постпред Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов назвал такие действия властей западных стран реальной диктатурой. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай корчунов, арктический совет, арктика, россия, якутск, миа "россия сегодня"
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Николай Корчунов, Арктический совет, Арктика, Россия, Якутск, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти западных стран запретили своим ученым поддерживать официальные контакты с коллегами из России, поэтому об эффективном научном сотрудничестве в Арктике сейчас речи не идет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске
с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Сейчас об эффективном научном сотрудничестве в высоких широтах говорить не приходится, к сожалению. Оно фрагментируется, площадки и институты многостороннего взаимодействия ослабляются, причем это не было инициировано Российской Федерацией", - сказал Корчунов, уточнив, что отношения сохраняются, но носят неформальный характер.
«
"Как мы понимаем, ученым из этих (западных – ред.) стран просто запретили поддерживать соответствующие официальные контакты. Но… неофициальные контакты продолжаются, но они не могут трансформироваться в научное сотрудничество. Ученый является частью коллектива, это коллективный продукт, потому что ученый разрабатывает тему в рамках какой-то лаборатории, или в каком-то научном центре. Поэтому речь должна идти прежде всего о сотрудничестве между организациями, где работают эти ученые. Если этот процесс будет идти, тогда мы будем говорить об эффективном сотрудничестве", - пояснил посол.
Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года
Постпред Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов назвал такие действия властей западных стран реальной диктатурой.
«
"У нас нет никаких запретов, ни со стороны нашего правительства, министерства иностранных дел. Наоборот, только поддерживается – чем больше будет участников из разных стран, тем лучше. Оттуда (с Запада – ред.) прямой запрет ученым вообще разговаривать с нашими учеными. Люди хотят приехать (на конференцию в Якутию – ред.), но им запрещают даже разговаривать", - добавил Федотов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания
(включая Гренландию
и Фарерские острова
), Исландия
, Канада
, Норвегия
, Россия, США
, Финляндия
и Швеция
. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине
.