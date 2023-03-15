https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858041785.html

Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада

Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада - РИА Новости, 15.03.2023

Полноценного научного сотрудничества в Арктике нет из-за запрета Запада

Власти западных стран запретили своим ученым поддерживать официальные контакты с коллегами из России, поэтому об эффективном научном сотрудничестве в Арктике... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:44

2023-03-15T14:44

2023-03-15T15:04

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

николай корчунов

арктический совет

арктика

россия

якутск

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти западных стран запретили своим ученым поддерживать официальные контакты с коллегами из России, поэтому об эффективном научном сотрудничестве в Арктике сейчас речи не идет, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Сейчас об эффективном научном сотрудничестве в высоких широтах говорить не приходится, к сожалению. Оно фрагментируется, площадки и институты многостороннего взаимодействия ослабляются, причем это не было инициировано Российской Федерацией", - сказал Корчунов, уточнив, что отношения сохраняются, но носят неформальный характер. Постпред Якутии при президенте РФ, первый зампредседателя правительства республики Андрей Федотов назвал такие действия властей западных стран реальной диктатурой. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230315/konferentsiya-1858009220.html

арктика

россия

якутск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай корчунов, арктический совет, арктика, россия, якутск, миа "россия сегодня"