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В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник"
В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник" - РИА Новости, 15.03.2023
В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник"
Новыми поправками в законе "О гражданстве" предлагается прописать понятие "соотечественник", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T07:28
2023-03-15T07:28
2023-03-15T07:40
общество
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константин затулин
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новыми поправками в законе "О гражданстве" предлагается прописать понятие "соотечественник", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам парламентария, следует также "отразить в законе о гражданстве курс на репатриацию российских соотечественников". В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857791915.html
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общество, россия, константин затулин, госдума рф, снг
Общество, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ
В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник"
Депутат Затулин: новыми поправками предлагается прописать понятие "соотечественник"
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новыми поправками в законе "О гражданстве" предлагается прописать понятие "соотечественник", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
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"Мои поправки связаны с концепцией закона, с его методологией. Скажем, в законе, в той части, которая определяет используемые в законе понятия, отсутствует такое понятие, как "соотечественник", как категория для получения российского гражданства. <…> Нигде закон не оперирует понятием соотечественник", – сказал он.
По словам парламентария, следует также "отразить в законе о гражданстве курс на репатриацию российских соотечественников".
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ
.
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