https://ria.ru/20230315/sootechestvennik-1857925951.html

В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник"

В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник" - РИА Новости, 15.03.2023

В новом законе о гражданстве предложили закрепить понятие "соотечественник"

Новыми поправками в законе "О гражданстве" предлагается прописать понятие "соотечественник", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:28

2023-03-15T07:28

2023-03-15T07:40

общество

россия

константин затулин

госдума рф

снг

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Новыми поправками в законе "О гражданстве" предлагается прописать понятие "соотечественник", заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По словам парламентария, следует также "отразить в законе о гражданстве курс на репатриацию российских соотечественников". В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, предусматривалось лишение гражданства в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857791915.html

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общество, россия, константин затулин, госдума рф, снг