https://ria.ru/20230315/sklad-1857931936.html

В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries

В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023

В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries

Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T08:33

2023-03-15T08:33

2023-03-15T08:33

хабаровск

wildberries

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства. Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ стали распространяться данные о забастовках сотрудников ПВЗ. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" не соответствует действительности, ПВЗ продолжают свою работу штатно. "Мы ничего не слышали ни про какие забастовки. У нас все спокойно. Мы работаем как обычно. У нас все как всегда - штатно 24 на 7", - пояснила агентству сотрудница склада в Хабаровске. Корреспондент агентства убедилась, что склад работает: разгружаются фуры, внутри сотрудники занимаются своими обязанностями. У Wildberries развитая логистическая сеть - наряду с сотней тысяч ПВЗ, где покупатель получает товар, у маркетплейса ежедневно и круглосуточно работают склады (центральные и региональные) по всей стране, куда поставщик передает свою продукцию, и сортировочные центры для поставки. Крупный на Дальнем Востоке склад расположен в Хабаровске.

https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровск, wildberries, хабаровский край