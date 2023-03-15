В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries
Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно
Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ стали распространяться данные о забастовках сотрудников ПВЗ. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" не соответствует действительности, ПВЗ продолжают свою работу штатно.
"Мы ничего не слышали ни про какие забастовки. У нас все спокойно. Мы работаем как обычно. У нас все как всегда - штатно 24 на 7", - пояснила агентству сотрудница склада в Хабаровске.
Корреспондент агентства убедилась, что склад работает: разгружаются фуры, внутри сотрудники занимаются своими обязанностями.
У Wildberries развитая логистическая сеть - наряду с сотней тысяч ПВЗ, где покупатель получает товар, у маркетплейса ежедневно и круглосуточно работают склады (центральные и региональные) по всей стране, куда поставщик передает свою продукцию, и сортировочные центры для поставки. Крупный на Дальнем Востоке склад расположен в Хабаровске.