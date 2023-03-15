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В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
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08:33 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sklad-1857931936.html
В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries
В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries - РИА Новости, 15.03.2023
В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries
Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T08:33
2023-03-15T08:33
хабаровск
wildberries
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства. Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ стали распространяться данные о забастовках сотрудников ПВЗ. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" не соответствует действительности, ПВЗ продолжают свою работу штатно. "Мы ничего не слышали ни про какие забастовки. У нас все спокойно. Мы работаем как обычно. У нас все как всегда - штатно 24 на 7", - пояснила агентству сотрудница склада в Хабаровске. Корреспондент агентства убедилась, что склад работает: разгружаются фуры, внутри сотрудники занимаются своими обязанностями. У Wildberries развитая логистическая сеть - наряду с сотней тысяч ПВЗ, где покупатель получает товар, у маркетплейса ежедневно и круглосуточно работают склады (центральные и региональные) по всей стране, куда поставщик передает свою продукцию, и сортировочные центры для поставки. Крупный на Дальнем Востоке склад расположен в Хабаровске.
https://ria.ru/20230314/wilberries-1857867353.html
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хабаровск, wildberries, хабаровский край
Хабаровск, Wildberries, Хабаровский край
В Хабаровске рассказали о работе крупного склада Wildberries

Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина "Wildberries". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 15 мар - РИА Новости. Крупный дальневосточный склад Wildberries в Хабаровске работает штатно и без сбоев, сообщила РИА Новости его сотрудница и убедилась корреспондент агентства.
Во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ стали распространяться данные о забастовках сотрудников ПВЗ. В компании агентству сообщали, что информация о "забастовках" не соответствует действительности, ПВЗ продолжают свою работу штатно.
"Мы ничего не слышали ни про какие забастовки. У нас все спокойно. Мы работаем как обычно. У нас все как всегда - штатно 24 на 7", - пояснила агентству сотрудница склада в Хабаровске.
Корреспондент агентства убедилась, что склад работает: разгружаются фуры, внутри сотрудники занимаются своими обязанностями.
У Wildberries развитая логистическая сеть - наряду с сотней тысяч ПВЗ, где покупатель получает товар, у маркетплейса ежедневно и круглосуточно работают склады (центральные и региональные) по всей стране, куда поставщик передает свою продукцию, и сортировочные центры для поставки. Крупный на Дальнем Востоке склад расположен в Хабаровске.
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ХабаровскWildberriesХабаровский край
 
 
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