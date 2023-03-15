https://ria.ru/20230315/siriya-1858096082.html
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, Россия всячески помогает в ликвидации последствий этого бедствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:24
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, Россия всячески помогает в ликвидации последствий этого бедствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой, землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857856566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, владимир путин
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин
Путин: Россия помогает с ликвидацией последствий землетрясений в Сирии