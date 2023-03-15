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Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
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17:12 15.03.2023 (обновлено: 17:24 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/siriya-1858096082.html
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, Россия всячески помогает в ликвидации последствий этого бедствия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:12
2023-03-15T17:24
в мире
сирия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, Россия всячески помогает в ликвидации последствий этого бедствия, заявил президент РФ Владимир Путин."Сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой, землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20230314/zemletryasenie-1857856566.html
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в мире, сирия, россия, владимир путин
В мире, Сирия, Россия, Владимир Путин
Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, заявил Путин

Путин: Россия помогает с ликвидацией последствий землетрясений в Сирии

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Землетрясения в Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию, Россия всячески помогает в ликвидации последствий этого бедствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой, землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию. Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать, здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооруженных сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
В переговорах с российской стороны участвуют, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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