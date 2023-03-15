Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/shveytsariya-1857975647.html
В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто - РИА Новости, 15.03.2023
В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто
Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:33
2023-03-15T11:33
в мире
швейцария
украина
люцерн (кантон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a48128abc647bcf95272a41bb54c98e6.jpg
ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает установленный властями кантона лимит, сообщает швейцарский портал 20 Minuten. "Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, если в собственности имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать. В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, цена которых превышает размер пособия на человека и на семью – 4 тысячи швейцарских франков (4,3 тысячи долларов) и 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов) соответственно. Продать машину необходимо в течение месяца. Выплата соцпособий будет приостановлена на срок, зависящий от суммы, полученной при продаже. По данным портала, проверки имущества беженцев начались в ряде других кантонов страны, в том числе Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.
https://ria.ru/20230315/bezhentsy-1857919663.html
https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html
швейцария
украина
люцерн (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840114074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edf8aec12d9ec626ae409034ab93aac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, люцерн (кантон)
В мире, Швейцария, Украина, Люцерн (кантон)
В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

20 Minuten: в Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто ради сохранения выплат

© ANP / Ramon van Flymen Украинские беженцы
Украинские беженцы
© ANP / Ramon van Flymen
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает установленный властями кантона лимит, сообщает швейцарский портал 20 Minuten.
"Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", - говорится в сообщении.
Цюрих - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания"
04:57
Как отмечает портал, если в собственности имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать.
В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, цена которых превышает размер пособия на человека и на семью – 4 тысячи швейцарских франков (4,3 тысячи долларов) и 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов) соответственно. Продать машину необходимо в течение месяца. Выплата соцпособий будет приостановлена на срок, зависящий от суммы, полученной при продаже.
По данным портала, проверки имущества беженцев начались в ряде других кантонов страны, в том числе Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.
Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале в Перемышле на востоке Польши - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев
11 марта, 12:35
 
В миреШвейцарияУкраинаЛюцерн (кантон)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала