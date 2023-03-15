https://ria.ru/20230315/shveytsariya-1857975647.html

В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто - РИА Новости, 15.03.2023

В Швейцарии беженцев с Украины обязывают продавать авто

Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:33

2023-03-15T11:33

2023-03-15T11:33

в мире

швейцария

украина

люцерн (кантон)

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ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Украинские беженцы, проживающие в Швейцарии более года и получающие социальные пособия, обязаны продать свои автомобили, если их стоимость превышает установленный властями кантона лимит, сообщает швейцарский портал 20 Minuten. "Все, кто живет на социальную помощь в течение года после прибытия в Швейцарию, должны провести проверку своего имущества. Это правило распространяется и на беженцев с Украины, имеющих статус S", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, если в собственности имеется автомобиль и его стоимость превышает лимит социального пособия, установленного в кантоне, в котором проживает беженец, машину придется продать. В частности, кантон Люцерн обязывает беженцев продавать автомобили, цена которых превышает размер пособия на человека и на семью – 4 тысячи швейцарских франков (4,3 тысячи долларов) и 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов) соответственно. Продать машину необходимо в течение месяца. Выплата соцпособий будет приостановлена на срок, зависящий от суммы, полученной при продаже. По данным портала, проверки имущества беженцев начались в ряде других кантонов страны, в том числе Берне, Базель-Штадте, Цюрихе и Аргау.

https://ria.ru/20230315/bezhentsy-1857919663.html

https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html

швейцария

украина

люцерн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, украина, люцерн (кантон)