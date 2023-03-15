Захарова рассказала о работе МИД по договоренностям по зерновой сделке
Захарова сообщила о ежедневной работе МИД по реализации договоренностей по зерновой сделке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. МИД РФ ведет ежедневную работу для реализации договоренностей по зерновой сделке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу сказать, что на уровне заместителя министра иностранных дел РФ, непосредственно Сергея Васильевича Вершинина, ведется ежедневная работа по всем направлениям, которые необходимы для реализации этой договоренности. Без этих усилий, наверное, вообще вся картина была бы другая и точно не удовлетворяла бы никого", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал журналистам, что 60 дней, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, - достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
"Те слова, которые произносят (в ООН) относительно того, что они разблокировали вторую часть сделки, они разблокировали российские товары от воздействия западных санкций, это, конечно, все не соответствует действительности, это нельзя назвать полноправным, полноценным, полноформатным воплощением того, о чем договаривались", - пояснила она.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней - до 18 марта - при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.