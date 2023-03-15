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Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты - РИА Новости, 15.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
15:12 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/rosgidromet-1858053630.html
Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты
Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты - РИА Новости, 15.03.2023
Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты
Росгидромет предпринимает попытку по созданию всеобъемлющей системы изучения многолетней мерзлоты на всей территории, где почвы летом не оттаивают, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:12
2023-03-15T15:12
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
гидрометцентр
сергей мартынов (политик)
якутск
шпицберген
тикси
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Росгидромет предпринимает попытку по созданию всеобъемлющей системы изучения многолетней мерзлоты на всей территории, где почвы летом не оттаивают, заявил заместитель начальника управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Сергей Мартынов.Заявление прозвучало в рамках пресс-конференции в преддверии научно-практической конференции с международным участием по проблемам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта."Росгидромет более 20 лет вел работы по исследованию вечной мерзлоты на архипелаге Шпицберген, в Тикси. Но системной работы до настоящего времени не проводилось", - отметил Мартынов.В настоящее время работы будут проводиться в рамках исполнения поручения президента РФ, в котором указано, что на базе Росгидромета надо создать систему по изучению многолетней мерзлоты."Первый шаг, который мы будем реализовывать в этом году – развертывание системы в Ямало-Ненецком АО, но при этом и в Республике Якутия будут проводиться работы по определению точек, которые подходят для развертывания системы", - подчеркнул сотрудник Росгидромета.По словам Мартынова, предварительно одобрено более пятидесяти точек, которые планируется использовать для создания системы."Научно-практическая конференция, особенно если она станет регулярной, поможет нам для создания этой системы именно с методологической точки зрения. В дальнейшем мы сможем получать некие научные результаты, которые могут быть использованы также и для систем геотехнического мониторинга, которая направлена на изучение грунтов под зданиями и сооружениями, что тоже крайне важно при условии деградации вечной мерзлоты", - отметил Мартынов.
https://ria.ru/20230315/byudzhet-1858046049.html
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шпицберген
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гидрометцентр, сергей мартынов (политик), якутск, шпицберген, тикси
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Гидрометцентр, Сергей Мартынов (политик), Якутск, Шпицберген, Тикси

Росгидромет создает базу для всеобъемлющего изучения многолетней мерзлоты

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Окрестности города Якутска
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Росгидромет предпринимает попытку по созданию всеобъемлющей системы изучения многолетней мерзлоты на всей территории, где почвы летом не оттаивают, заявил заместитель начальника управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Сергей Мартынов.
Заявление прозвучало в рамках пресс-конференции в преддверии научно-практической конференции с международным участием по проблемам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта.
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"Росгидромет более 20 лет вел работы по исследованию вечной мерзлоты на архипелаге Шпицберген, в Тикси. Но системной работы до настоящего времени не проводилось", - отметил Мартынов.
В настоящее время работы будут проводиться в рамках исполнения поручения президента РФ, в котором указано, что на базе Росгидромета надо создать систему по изучению многолетней мерзлоты.
"Первый шаг, который мы будем реализовывать в этом году – развертывание системы в Ямало-Ненецком АО, но при этом и в Республике Якутия будут проводиться работы по определению точек, которые подходят для развертывания системы", - подчеркнул сотрудник Росгидромета.
По словам Мартынова, предварительно одобрено более пятидесяти точек, которые планируется использовать для создания системы.
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"Научно-практическая конференция, особенно если она станет регулярной, поможет нам для создания этой системы именно с методологической точки зрения. В дальнейшем мы сможем получать некие научные результаты, которые могут быть использованы также и для систем геотехнического мониторинга, которая направлена на изучение грунтов под зданиями и сооружениями, что тоже крайне важно при условии деградации вечной мерзлоты", - отметил Мартынов.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыГидрометцентрСергей Мартынов (политик)ЯкутскШпицбергенТикси
 
 
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