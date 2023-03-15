СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком
Standard: Raiffeisen Bank International намерен поменяться активами со Сбербанком в Вене
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в одно из отделений банка "Райффайзен" в Москве
Прохожий у входа в одно из отделений банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на данные еженедельника Falter.
Отмечается, что Raiffeisen Bank International работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe. "Государственный российский Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, в обмен Raiffeisen Bank International получит активы Сбербанка в Вене", - сообщается в СМИ.
По данным издания, документы с заседания правления Raiffeisen Bank International, состоявшегося на прошлой неделе во вторник, уже доступны. Они носят строго конфиденциальный характер, и в них подробно обсуждается структура сделки. Уточняется, что сделку разработали менеджеры Raiffeisen.
Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции. После, в мае 2022 года, австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Тогда старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев комментировал, что Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка.
При этом на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в 2022 году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов.
Консолидированная прибыль всего RBI в 2022 году выросла в 2,6 раза, до 3,627 миллиарда евро, а большая часть пришлась на российский рынок, где его финрезультат увеличился в 4,3 раза, до 2,058 миллиарда евро. При этом, согласно действующему российскому законодательству, RBI не может распределить полученную в России прибыль.