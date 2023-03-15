https://ria.ru/20230315/raiffeisen-1858032455.html

СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком

СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком

Raiffeisen Bank International намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на данные... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:14

2023-03-15T14:14

2023-03-15T14:14

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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Raiffeisen Bank International намерен обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила австрийская газета Standard со ссылкой на данные еженедельника Falter. Отмечается, что Raiffeisen Bank International работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe. "Государственный российский Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, в обмен Raiffeisen Bank International получит активы Сбербанка в Вене", - сообщается в СМИ. По данным издания, документы с заседания правления Raiffeisen Bank International, состоявшегося на прошлой неделе во вторник, уже доступны. Они носят строго конфиденциальный характер, и в них подробно обсуждается структура сделки. Уточняется, что сделку разработали менеджеры Raiffeisen. Управление надзора за финансовыми рынками Австрии ранее сообщало о запрете коммерческой деятельности европейской "дочки" Сбербанка Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка. Отмечалось, что банку запрещено проводить платежи и другие операции. После, в мае 2022 года, австрийский регулятор одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG. Тогда старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев комментировал, что Сбербанк продолжает планомерную работу по выходу с европейского рынка. При этом на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в 2022 году смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более 6 миллиардов долларов. Консолидированная прибыль всего RBI в 2022 году выросла в 2,6 раза, до 3,627 миллиарда евро, а большая часть пришлась на российский рынок, где его финрезультат увеличился в 4,3 раза, до 2,058 миллиарда евро. При этом, согласно действующему российскому законодательству, RBI не может распределить полученную в России прибыль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, raiffeisen bank international, сбербанк россии, австрия, россия, экономика